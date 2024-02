Vihreiden MEP Alametsä täysistuntopuheessaan: “Ukrainan on saatava käyttöön Venäjän keskuspankin jäädytetyt varat.”

“Venäjän kaksi vuotta kestänyt hyökkäyssota Ukrainaan on osa Venäjän pidempää hyökkäystä Ukrainan itsemääräämisoikeutta, rauhaa ja koko Eurooppaa vastaan. Venäjä pyrkii horjuttamaan ja hajottamaan koko Eurooppaa. Venäjän hyökkäys on hyökkäys kansainvälistä oikeutta vastaan. On tärkeää, että demokraattiset voimat pitävät yhtä ja osoittavat tukensa Ukrainalle”, toteaa Alametsä.



“Kaksi vuotta on samalla osoitus ukrainalaisten sitkeydestä. He ovat kestäneet. Meidänkin täytyy kestää. EU:n on lisättävä aseellista ja taloudellista tukeaan Ukrainalle niin, että se varmistaa Ukrainan voiton, ei pelkästään auta jatkamaan taistelua. Uhkana on, että Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle voi muuttua, mikäli poliittinen valta Yhdysvalloissa vaihtuu. EU:n on oltava valmis korvaamaan Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle, mikäli tilanne sitä vaatii”, lisää Alametsä.

“EU:ssa on yli 200 miljardia jäädytettyjä Venäjän keskuspankin varoja. Vaadin, että komissio ja jäsenmaat viimeinkin toimivat päättäväisesti, jotta sotarikoksista vastuussa olevan Venäjän varat saadaan täysimääräisesti käyttöön Ukrainan hyväksi. Tämän lisäksi meidän on lisättävä ukrainalaisten sotilaiden kouluttamista ja osoitettava Ukrainalle poliittinen tuki sodanjälkeisessä jälleenrakennuksessa ja tie EU:n jäsenyyteen”, päättää Alametsä.