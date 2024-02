Karoliina Partanen: Hallitukselta mittavat panostukset tutkijankoulutukseen Itä-Suomeen

Itä-Suomen yliopistolle on myönnetty tänään lähes 18 miljoonan euron rahoitus tohtorinkoulutukseen. Riittävät panostukset tohtoreiden kouluttamiseen ovat välttämättömiä, jotta hallituksen huomattavat TKI-panostukset tuottavat odotetut vaikutukset Itä-Suomen elinvoimaan ja hyvinvointiin. Luotettavalla tiedolla ja tieteellä on lisäksi valtava merkitys, kun ratkaisemme maailman suuria ongelmia ja vahvistamme paikallista osaamista.

- Tohtorinkoulutuspilotin kautta saadut panostukset Itä-Suomeen ovat selvä viesti Orpon hallitukselta siitä, että tänne kannattaa investoida, että täällä kannattaa yrittää ja työpaikkoja syntyy, Partanen sanoo.

Korkea osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus ovat itäisen Suomen kilpailukyvyn kannalta elintärkeitä. Teknologisten ja muiden muutosten nopeus haastaa osaamista ja sen uudistamista tauotta. Tässä kilpajuoksussa korkeasti koulutettujen osaajien merkitys on keskeinen.

- Itä-Suomi on ja se tulee pitää hyvänä paikkana innovoida. Tarvitsemme alueellamme laadukkaita ja houkuttelevia osaamiskeskittymiä, joissa yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset kohtaavat. Vain panostamalla tieteeseen ja innovaatioihin voimme uskottavalla tavalla luoda kestävää kasvua, työpaikkoja ja elinvoimaa, Partanen toteaa.

Erittäin vaikeasta taloustilanteesta huolimatta hallitus tekee historiallisen suuret panostukset tieteeseen, tutkijakoulutukseen ja innovaatioihin. Julkista TKI-rahoitusta lisätään tämän hallituskauden aikana yhteensä miljardilla eurolla. Uusi tieto, uudet taidot ja kyvykkyydet vievät Suomea eteenpäin.

- Itä-Suomelle oman yliopiston merkitys on suuri ja se lisää alueen veto- ja pitovoimaa. Kun rahoitusta kohdennetaan tänne, vahvistamme samalla koko Itä-Suomen mahdollisuuksia menestyä. Itä-Suomessa toimivat yritykset sijoittuvat globaalisti merkittäville aloille. On tärkeää, että yliopistolla on resursseja vastata yritysten työvoiman kysyntään sekä kehittää yhdessä yritysten kanssa TKI-toimintaa ja sitä tukevia rakenteita ja verkostoja, Partanen lopettaa.