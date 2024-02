JHL:n poliittinen lakko laajenee ympäri Suomen: lähiliikenne vähenee dramaattisesti, junaliikenne seisoo, voimaloita menee kiinni, varhaiskasvatuksessa kolmen päivän lakko

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jatkaa viikolla 7 poliittisia lakkoja, jotka vastustavat hallituksen työelämäheikennyksiä. Lakkokohteita on suuri määrä ja lakot näkyvät eri puolilla Suomea. Lista kaikista lakkokohteista on tiedotteen liitteenä. Lakoissa on mukana myös muita ammattiliittoja.

Lakko seisauttaa käytännössä koko Suomen raideliikenteen, sillä mukana on myös muita raidealan liittoja. Rautatiealan lakko kestää koko vuorokauden maanantaina 12. helmikuuta

Lakko iskee paikallisliikenteeseen Helsingissä, Turussa ja Tampereella keskiviikkona 14.2. ja torstaina 15.2.2024. Lakko pysäyttää kokonaan raitiovaunu- ja metroliikenteen ja vaikuttaa laajasti bussivuoroihin.

JHL ja muut ammattiliitot järjestävät energia-alalla lakon, joka keskeyttää sähköntuotannon useissa voimalaitoksissa 14.– 16.2.2024. JHL:n lakon piirissä ovat Kuopio Energia Oy, Enersense IN Oy (Helen Oy:n toiminnot) sekä Helen Oy.

Kaukolämpöä tuotetaan niin kutsutuissa huippulämpökeskuksissa, joten asiakkaille pystytään toimittamaan kaukolämpöä myös lakon aikana. Kuopion Energian lakon ajaksi toinen Haapaniemen voimalaitoksista jätetään valmiustilaan ja toinen ajetaan kokonaan alas. Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Päiväkodit ja muu varhaiskasvatus menevät kiinni kolmeksi vuorokaudeksi useassa kunnissa välillä tiistai 13. – torstai 15. helmikuuta. Lakko koskee sekä julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta näissä kunnissa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Vaasa, Mustasaari, Rovaniemi, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Oulu, Turku ja Pori. Lakossa ovat mukana kaikkia varhaiskasvatuksen muodot. Käytännössä lakko sulkee valtaosan lakkokaupunkien päiväkodeista. Myös perhepäivähoitajat ovat mukana lakossa. Lisäksi lakossa ovat kaikki Seuren tarjoamat, varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät.

Lakossa on mukana myös yrityksiä ja liikelaitoksia, jotka vastaavat kaupunkien ruoka- ja tilapalveluista. Lakossa ovat mukana Palvelukeskus Helsinki, Vantti Vantaalta, Espoon Catering, Lööki Oulusta, Jyväskylän Kylänkattaus, Pirkanmaan Voimia, Tampereen infra, Tampereen tilapalvelut, Itä-Suomessa toimiva Servica, Varsinais-Suomessa toimiva Kaarea sekä Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy. Ruokapalveluiden osalta lakko koskee vain varhaiskasvatukseen tehtävää ruokaa.

Ammattiliitto JHL jatkaa lakkoja, koska hallitus aikoo edelleen murtaa suomalaisten lakko-oikeutta ja kurjistaa työelämää. Pahin leikkausinto saattaa olla vielä edessä, muistuttaa JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström.

– Julkisuudessa on alkanut tiivistyvään tahtiin liikkua puheita hallituksen uusista leikkaussuunnitelmista. Meidän on pakko tuoda äänemme kuuluviin, jotta hallitus lähtisi neuvottelemaan muutoksista. Muuten kyyti on tavalliselle palkansaajalle hyytävän kylmää.

JHL:n lakot ovat osa SAK:n Painava syy -kampanjaa, joka vastustaa hallituksen epäreilua politiikkaa.

Lisätiedot:

JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström 040 828 2865