Nyt opetellaan numeroita ja kuvioita Pipsa Possun kanssa!

Nainen ikkunassa -menestystrillerin tekijän hartaasti odotettu uutuus julkaistaan suomeksi 1.2.2024 11:06:22 EET | Tiedote

A. J. Finn on pseudonyymi, jonka takaa löytyy New Yorkissa asuva kustantaja Daniel Mallory (s. 1979). Hänen edellinen teoksensa Nainen ikkunassa (2018) on maailmanlaajuinen bestseller, josta on tehty myös menestyselokuva. Kirjailijan uutuus, suomeksi Lorun loppu -nimellä ilmestyvä kirja on tämän kevään ehdoton trilleritapaus.