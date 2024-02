Fiksuviini.fi hakee nyt uutta viiniasiantuntijaa

Fiksuviini.fi on itsenäinen toimija, joka etsii parhaimmat hinta-laatusuhteen viinit Alkon valikoimasta. Palvelu on suunniteltu suomalaisille kuluttajille, jotka arvostavat parempaa viinilaatua samaan hintaan. Nyt Fiksuviini hakee tiimiinsä viiniasiantuntijaa, jonka tehtäviin kuuluu viinien maistaminen ja arvioiminen.

"Petri Pellinen on toiminut jo pitkään ansiokkaasti meidän palvelumme asiantuntijana, mutta nyt haluamme lisätä syvyyttä meidän asiantuntijatiimiimme Petrin lisäksi. Tehtävä ei sinänsä ole vaativa kokeneelle maistajalle. Haastavan kuitenkin tehtävästä tekee Fiksuviinin seuraajalupaus, jossa me emme arvostele viinejä vaan etsimme parasta hinta-laatua. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävään vailttavan henkilön pitää tuntea Alkon valikoima erinomaisesti. Toinen aspekti on tiimityö. Me maistamme WSET protokollan vastaisesti. Meillä viinistä keskustellaan ja otetaan eri näkökulmia vastaan. Vaikka jokaisella on oma mielipiteensä ja sitä kunnitoitetaan, pitää asiantuntijan ottaa vastaan uusia näkökulmia viinin makuprofiiliin liittyen. Tämä on osoittautunut välillä ongelmalliseksi." Henry Johansson Fiksuviini.fi palvelun perustaja taustoittaa syitä haun takana.

Tehtävä on Fiksuviinin mukaan helppo yhdistää muiden töiden lomaan, sillä se ei vie paljoakaan asiantuntijan ajasta. Hakijalta odotetaan muun muassa rakkautta viineihin, hyvää osaamista Alkon viinivalikoimasta ja tiimityöskentelytaitoja.

Haku on käynnissä Fiksuviini.fi -palvelun verkkosivuilla.