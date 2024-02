SDP:n Rantanen: Hallitukselle tarjotaan rauhan tietä - on vaikea ymmärtää, miksi tähän ei tartuttaisi

- Hallitus on pyytänyt työntekijäpuolelta ehdotuksia työmarkkinoiden kehittämiseksi. Niitä on pitkin syksyä esitetty, mutta niihin ei ole tartuttu. Ei työnantajien ole tarvinnut, sillä heillä on ollut hallitusohjelma takanaan. Siihen on voinut rauhassa nojata ja viitata muille esityksille kintaalla. Aito neuvottelutilanne on tehty mahdottomaksi viime kesästä alkaen, kun hallitus löi hallitusohjelmansa työnantajan kynästä tehdyt päätökset lukkoon, kertoo kansanedustaja Piritta Rantanen painokkaasti.

Työmarkkinoilla tilanne on kriisiytymässä. Sopimista ei ole näköpiirissä. Tämä tarkoittaa uusia työtaisteluja.

- Hallitus ja työntekijäjärjestöt ovat ajautumassa nokkakolariin ja tästä kärsii koko talous. Hallitus on se, jolla on avaimet käsissään, mutta se ei suostu tekemään peliliikettä. Nyt SDP on tehnyt avauksen, jolla kriisiytyneeseen tilanteeseen voitaisiin hakea kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, painottaa Rantanen.

Kaikki osapuolet ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että Suomen taloudelliseen tilanteeseen pitää löytää ratkaisuja. Olemme siis jo lähtökohtaisesti kaikki samassa veneessä. Yksipuolinen saneleminen vain keikauttaa toisen osapuolen veneestä kylmään veteen. Onko ihmekään, jos tätä vastaan protestoidaan?

- Petteri Orpo, torjuitte eilen Lindtmanin esityksen sovittelijasta. Jos vielä kuitenkin harkitsisitte vaihtoehtoa, jossa työmarkkinoille voitaisiin saavuttaa aito rauha? Korkmanin pitkä kokemus ja ymmärrys taloudesta antaisi hänelle erittäin hyvä edellytykset löytää ratkaisu työmarkkinoiden haastavaan tilanteeseen. Tämä ratkaisu olisi koko Suomen etu, päättää Rantanen.