Apua tarvitsevat eivät voi taistella tukiensa puolesta – toimiva tuki rakentuu autismikirjon ihmisen tarpeiden ympärille

Samalla kun autismikirjon moninaisuus tunnetaan yhteiskunnassa yhä paremmin, on autismikirjon henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumisessa Suomessa edelleen isoja haasteita. Autismin talvipäivillä Tampereella 9.-10.2.2024 pureudutaan siihen, minkälainen on toimiva tuki autismikirjon ihmisille. Toimiva tuki lähtee asiakkaan ymmärtämisestä ja hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaamisesta. Hyviä ratkaisuja on olemassa jo nyt, ne pitää vain saada käyttöön laajasti.