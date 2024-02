Ifin vuoden 2023 tulos: vahva kasvu ja vakaa tulos haastavasta vuodesta huolimatta

Vuotta 2023 leimasivat lukuisat vakavien sääilmiöiden aiheuttamat vahingot. Lisäksi inflaatio nosti korvauskustannuksia merkittävästi. Vuoden viimeiseen neljännekseen vaikutti keskivertoa aikaisemmin alkanut ja sääolosuhteiltaan tavallista haastavampi talvi.

– Koko tuo etua vakuutusyhtiölle: vahvuutemme on markkina- ja liiketoiminta-alueidemme moninaisuus. Lähestymme riskejä ja tehokkuutta yhdenmukaisesti koko Ifissä. Siksi haasteet yhdellä alueella voidaan kompensoida toisten alueiden vahvoilla tuloksilla. Tämän vuoksi olemme vaikeassakin markkinatilanteessa houkutteleva ja vakaa valinta asiakkaillemme, kertoo Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Tasapainoinen kasvu eri markkina- ja liiketoiminta-alueilla

If kasvoi vahvasti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Avainasemassa olivat korkea asiakaspysyvyys sekä onnistuneet hinnoittelutoimenpiteet, jotka lievensivät korvausinflaation vaikutusta.

Bruttomaksutulo kasvoi 5,6 prosenttia kiintein valuuttakurssein vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana ja 6,7 prosenttia koko vuoden 2023 aikana. Yhdistetty kulusuhde oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 83,1 prosenttia (Q4/2022: 98,5 %) ja koko vuonna 83,1 prosenttia (2022: 86,6 %). Yhdistetty kulusuhde on Ifin vuosille 2021–2023 asetetussa tavoitetasossa, joka on alle 85 prosenttia.

– Kilpailuetujamme ovat koko ja monipuolisuus. Kun ajoneuvovakuutuksissa kasvu oli viime vuonna vaatimatonta (3,2 %) uusien autojen myynnin jatkuessa heikkona, onnistuimme puolestaan kasvamaan poikkeuksellisen vahvasti omaisuusvakuutuksissa (9,7 %) ja henkilövakuutuksissa (9,6 %). Vastaamme tällä hetkellä kaikilla liiketoiminta-alueillamme yhteiskunnassa voimakkaasti kasvavaan kiinnostukseen terveyttä ja hyvinvointia kohtaan. Tällä osa-alueella voimme auttaa asiakkaitamme yhä enemmän tulevaisuudessa, toteaa Morten Thorsrud.

If kasvoi vuonna 2023 Suomessa 8,7 prosenttia, Norjassa 7,1 prosenttia ja Ruotsissa 6,2 prosenttia. Poikkeuksena oli Tanska (-0,6 %), jonka tulokseen vaikutti merkittävästi muutaman suurasiakkuuden päättyminen. Henkilöasiakasliiketoiminta kasvoi 5,0 prosenttia, yritysasiakasliiketoiminta 5,6 prosenttia, suurasiakasliiketoiminta 11,8 prosenttia ja Baltian liiketoiminta-alue 15,7 prosenttia.

Ifin vahva panostus digitalisaatioon lisää edelleen toiminnan tehokkuutta ja tukee asiakaspolkujen kehittämistä. Tämä johtaa merkittävään digitaalisen myynnin kasvuun ja itsepalveluratkaisujen käytön lisääntymiseen.

Ifin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat positiiviset erityisesti korkosijoitusten korkean efektiivisen korkotuoton ja osakemarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta.

Ifin vakuutuspalvelutulos kasvoi 25 prosenttia edellisvuodesta ja oli 842 miljoonaa euroa vuonna 2023 (673 miljoonaa euroa). Vuoden viimeisellä neljänneksellä vakuutuspalvelutulos oli 214 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja vuonna 2023 oli 1 358 miljoonaa euroa (1 550 miljoonaa euroa) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 369 miljoonaa euroa (60 miljoonaa euroa).

If-konsernin tulos

Bruttomaksutulo kasvoi vuoden 2023 aikana 6,7 prosenttia kiintein valuuttakurssein. Vuoden neljännellä kvartaalilla bruttomaksutulo kasvoi 5,6 prosenttia.

Bruttomaksutulo vuoden neljännellä kvartaalilla oli 1 095 miljoonaa euroa (Q4/2022: 1 084 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos vuoden neljännellä kvartaalilla oli 214 miljoonaa euroa (12 milj. e).

Nettorahoitustulos vuoden neljännellä kvartaalilla oli 166 miljoonaa euroa (61 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde vuoden neljännellä kvartaalilla oli 83,1 prosenttia (98,5 %). Vuonna 2023 yhdistetty kulusuhde oli 83,1 prosenttia (86,6 %).

Ifin vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen tulos Suomessa

Bruttomaksutulo oli 174 miljoonaa euroa (Q4/2022: 163 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos oli 70 miljoonaa euroa (8 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli 74,6 prosenttia (96,3 %).

If raportoi tuloksensa vuoden 2023 alusta alkaen uusien raportointistandardien (IFRS 17 ja IFRS 9) mukaisesti. Vuoden 2022 luvut on raportoitu IFRS 17 mukaisesti, mutta ei IFRS 9:n mukaisesti.

Sampo-konsernin vuoden 2023 avainluvut

Tulos ennen veroja oli 1 481 miljoonaa euroa (2022: raportoitu luku 1 924 milj. e., mutta IFRS 9:n mukaisesti 803 milj. e).

Konsernin yhdistetty kulusuhde oli 84,6 prosenttia (85,8 %).

Sampo-konserni raportoi tuloksensa vuoden 2023 alusta alkaen uusien raportointistandardien (IFRS 17 ja IFRS 9) mukaisesti. Vuoden 2022 luvut on raportoitu IFRS 17 mukaisesti, mutta ei IFRS 9:n mukaisesti.

If on osa Sampo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla. Sampo on listattu Nasdaqin Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Lisätietoja:

If: Ainomaija Forsell, viestintäjohtaja, ainomaija.forsell@if.fi tai p. 010 514 4217

Sampo: Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, maria.silander@sampo.fi tai p. 010 516 0031