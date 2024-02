Velox vahvistuu: Tuttua laatua ja entistä enemmän mahdollisuuksia

Velox on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen markkinointilogistiikan huipulla. Pro Mail Oy taas on omalla alallaan erittäin tunnettu brändi, jolla on käytössään markkinoiden laajin suoramarkkinointia ja viestintää tehostava laitevalikoima. Pro Mailin laitteistoresurssit sekä henkilöstön prosessiosaaminen ja kokemus ovat loistava lisä Veloxin omaan asiantuntemukseen markkinointilogistiikan eri alueilla

– Velox on pitkäjänteisesti investoinut alan osaajiin, järjestelmiin, ohjelmistoihin ja verkkopalveluihin. Pro Mail on menestynyt erityisesti tuotanto-osaamisensa kautta. Veloxin pääfokus on tällä hetkellä jatkuvien palveluiden tuottamisessa, ja nyt saamme joukkoomme lisää huippukokemusta myös projekti- ja kampanjatoteutuksista. Yhdistymisen myötä pystymme siis tuottamaan monipuolisempia palveluita entistä laajemmalla asiantuntijaporukalla, iloitsee toimitusjohtaja Markus Autio.

Tuotantotehokkuus ja palveluvalikoima kasvavat

Veloxin päähuomio on jatkossakin erittäin laadukkaissa markkinointilogistiikan palveluissa, mutta uusi osaaminen luo aina uusia mahdollisuuksia.

– Nykyisille asiakkaillemme yrityskauppa tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelemme samalla laadulla ja ammattitaidolla kuin tähänkin asti, mutta käytössämme on valtava lisäpotentiaali yhteistyön laajentamiseen, Autio vakuuttaa.

Materiaalipuolella vahvistusta saadaan vaikkapa erityyppisiin projektiluontoisiin pakkaus- ja kasaamisprosesseihin. Merkittävänä lisänä ovat myös suuren volyymin massapostitukset. Asiakkaille voidaan nyt toteuttaa entistä paremmin esimerkiksi yksittäisiä markkinointikampanjoita, jotka tavoittavat suuria massoja lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaasti. Pro Mailin resurssit massapostituksissa sekä varastojen ja pakkauksien koneellisessa käsittelyssä mahdollistavat pienemmät yksikköhinnat ja huomattavasti suuremmat volyymit.

– Ulkoistettu kirjeiden postitus suurille kohderyhmille on yhä harvinaisempaa, ja monet kilpailijoista ovatkin jättäytyneet kokonaan pois pelistä. Siksi on valtava kilpailuetu, että voimme jatkossa toteuttaa massiivisiakin kampanjoita nopeasti ja järkevään hintaan. Aiemmin saatoimme tarjota joidenkin satojen kappaleiden eriä. Nyt puhutaan sadoista tuhansista, kehuu Autio.

Myös Pro Mailin toimitusjohtaja ja Veloxin nykyinen asiakkuusjohtaja Aki Lindgren on innoissaan kaikista uusista mahdollisuuksista, joiden avulla asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin.

– Velox tunnetaan jatkuvasti kehittyvien älykkäiden materiaalivirtojen asiantuntijana, joka tarjoaa koko markkinoinnin ketjuun poikkeuksellista hallintaa, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Markkinointilogistiikan huippuosaajien avulla asiakkaamme voivat säästää aikaa, vähentää hävikkiä ja parantaa materiaalin käyttöastetta, Lindgren kertaa.

Lindgrenin mukaan Pro Mailin yhteistyökumppaneilta on tullut säännöllisesti tiedusteluja varastointia ja markkinointilogistiikan palveluita koskien. Puutteelliset resurssit tietojärjestelmien ja tilojen osalta ovat kuitenkin rajoittaneet kysyntään vastaamista. Toteutuneen yrityskaupan myötä Pro Mailin yhteistyökumppaneilla on vihdoinkin mahdollisuus esimerkiksi varastointiin liittyvien materiaalien ja toimintojen ulkoistamiseen.

– Toteutuneella yritysjärjestelyllä voimme taata laadukkaat ja monipuoliset palvelut aina 2030-luvulle asti. Näin asiakkaamme voivat turvallisesti kehittää omaa toimintaansa Suomen suurimman postitus- ja markkinointilogistiikkatalon, Velox Logistiikka Oy:n tuella, Lindgren vakuuttaa.

Luvassa mukavaa ja laadukasta työntekoa

Yhdistymisen myötä Velox kasvaa kuuden miljoonan euron liikevaihtoluokkaan. Koko henkilöstö odottaa innolla uuden yhteistyön alkua yhteisissä toimitiloissa Tuusulassa.

– Kun osaajakaarti laajenee entisestään ja laitteistoresurssit kehittyvät kertaheitolla uudelle tasolle, henkilöstöllämme on vielä aiempaakin paremmat edellytykset laadukkaaseen ja mukavaan työntekoon. Se näkyy varmasti sekä työilmapiirissä että tulevien projektien laadussa, Autio lupaa.

Myös Lindgrenin odotukset ovat korkealla. Merkittävien muutosten äärellä jatkuvuutta tuo se, että Pro Mailin yhteyshenkilöt palvelevat tutulla asiakaslähtöisellä asenteella uudenkin brändin alla.

– Odotan jo innolla, että pääsemme esittelemään uusia, moderneja palveluita ja toimitiloja yhteistyökumppaneillemme.