Kutsu kevään näyttelyn ennakkokatselmukseen

Sara Hildénin taidemuseo on Sara Hildénin Säätiön kokoelman pysyvä koti. Kokoelma on elävä kokonaisuus, joka karttuu vuosittain uusilla merkittävillä ja ajankohtaisilla taideteoksilla. Nykyään se on yksi Suomen laajimmista ja merkittävimmistä modernin ja nykytaiteen kokoelmista.