Kaakkois-Suomeen 785 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita vuonna 2023

Metsiensuojelu METSO-ohjelmalla

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa suojeltiin vapaaehtoisessa METSO-ohjelmassa 43 monimuotoisuudelle merkittävää metsäaluetta. Metsänomistajia kiinnosti eniten yksityisen suojelualueen perustaminen eli metsän pysyvä rauhoitus. Tällaisia metsänomistajan omistukseen jääviä yksityisiä suojelualueita perustettiin 31 kappaletta. Lisäksi kiinteistökaupoilla hankittiin valtiolle 10 aluetta ja määräaikainen 20 vuoden suojelusopimus tehtiin kahdesta alueesta. Suojeltujen metsien pinta-alan keskiarvo oli 13 hehtaaria, mutta puolessa kohteista pinta-ala oli alle kuusi hehtaaria.

Metsänomistajille maksettiin korvauksia metsiensuojelusta 5,5 miljoonaa euroa. Yksityisten metsänomistajien kanssa tehdyissä suojelusopimuksissa korvaukset perustuvat alueen metsätalousarvoon ja korvaukset vaihtelivat muutamasta tuhannesta eurosta hehtaarilta yli 20000 euroon hehtaarilta. Pääosa suojelluista metsistä oli runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

METSO-ohjelman nykyinen kausi päättyy vuonna 2025. Kaakkois-Suomessa ohjelman kokonaistavoite on 6800 hehtaaria. Tällä hetkellä tavoitteesta on toteutunut noin 90 prosenttia. Vuosina 2008–2023 Kaakkois-Suomessa on maksettu metsänomistajille korvauksia vapaaehtoisesta metsien suojelusta yli 40 miljoonaa euroa.

METSO-ohjelmalle on tulossa jatkoa vuoteen 2030 saakka. Jatkokauden sisältö ja uudet tavoitteet vuoteen 2030 asti määritellään viimeistään vuonna 2025.

Soidensuojelu Helmi-ohjelmassa

METSO-ohjelman lisäksi vapaaehtoista monimuotoisuuden turvaamista tehtiin myös elinympäristöjen ennallistamiseen ja hoitoon keskittyvässä Helmi-ohjelmassa. Osana Helmi-ohjelmaa Kaakkois-Suomessa suojeltiin soita 201 hehtaaria. Ohjelman rahoituksella perustettiin soille neljä yksityistä luonnonsuojelualuetta 46 hehtaarille. Lisäksi valtiolle hankittiin 155 hehtaaria yhdeksältä eri alueelta.

Suojellut alueet sijaitsevat seitsemällä eri soidensuojelun täydennysehdotuksen suokohteella. Etelä-Karjalassa suojeluun tuli 192 hehtaaria, joista suurimpana kokonaisuutena 99 hehtaaria Ruokolahden Kemppilän Suurisuolla. Myös Parikkalan Suursuon suojelukokonaisuus täydentyi 35 hehtaarilla sekä Rautjärven Lapinniemensuo lähiympäristöineen 32 hehtaarilla. Myös Lappeenrannan Ylämaan Lehmijärvensuolla perustettiin kahden hehtaarin suojelualue ja Soininsuolla hankittiin 15 hehtaarin alue valtiolle suojeluun. Kymenlaaksossa suojelluista alueista on yhdeksän hehtaaria ja ne sijoittuvat Kouvolan Juosonsuolle. Maanomistajat saivat soidensuojelusta korvauksia hieman yli 600 000 euroa.

Helmi-ohjelman soidensuojelussa tavoitteena on saada suojelun piiriin arvokkaimmiksi kartoitettuja suokohteita. Kaakkois-Suomessa niitä on yhteensä yli 3200 hehtaaria, joista on tähän mennessä suojeltu vajaat 1000 hehtaaria. Helmi-ohjelman vapaaehtoisen suojelun on tarkoitus jatkua vuoteen 2030 saakka.