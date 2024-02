Tappio tai kuolema on esseekokoelma elämästä ja viihteestä

Ei mitään rajaa on Anna Munsterhjelmin avoin kertomus vanhemmuudesta 11.1.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Anna Munsterhjelmin Ei mitään rajaa on rehellinen kertomus vanhemmuuden kaikista puolista. Kirja on kuvaus lapsen tekemällä tekemisestä, itseironinen avaus pikkulapsen vanhemmuudesta ja tarina kaikesta siitä hyvästä, mitä lapsi tuo tullessaan. Se on kertomus sekopäisen ihanasta ja rankasta, tavallisen onnellisesta vanhemmuudesta.