Jyväskylän yliopistolle 21,7 miljoonan euron rahoitus tohtorien kouluttamiseen

Kannattaa jatkaa juoksemista! Juokseminen ei laihduta, mutta se estää painonnousua 6.2.2024 06:30:00 EET

Viime aikoina mediassa on korostunut viesti siitä, että juoksemalla laihduttaminen on myytti. On olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että rasvamassa vähenee kun aloitamme liikkumisen, mutta liikkumisen jatkuessa keho alentaa kokonaisenergiankulutustaan energian ja rasvamassavarastojensa säästämiseksi. Tämä on selviytymiskeino, joka kehittyi esi-isillemme, kun ruokaa oli saataville niukasti. Uusi tutkimus kuitenkin osoittaa juoksemisen ehkäisevän painonnousua pitkällä aikavälillä.