FCG:n kuntatalouden asiantuntija Eero Laesterä Valtiovarainministeriön valtionosuusuudistuksen selvityshenkilöksi

Laesterä toimii hankkeen työryhmän jäsenenä ja laatii uudistuksen vaatimia selvityksiä.

”Tämä on hieno tunnustus Eeron ja FCG:n ja kunta- ja julkistalouden osaamisesta. Valtionosuusjärjestelmän uudistus tarkoittaa merkittävää muutosta kunnille. Mikäli Eeron vankkaa asiantuntemusta tarvitaan väliaikaisesti tämän uudistukseen toteuttamiseen, tuemme sitä mielellämme”, sanoo FCG:n toimitusjohtaja Tommi Kajasoja.

Eero Laesterä kommentoi tulevaa: ”Hankalia ja vielä hankalampia töitä on tehty 2000-luvun alusta asti, mutta hiukset on silti pysyneet päässä. Nyt haastekerroin kasvaa ja nähtäväksi jää, mikä on hiusten kohtalo”.

FCG:llä muut johtamisen ja talouden asiantuntijat jatkavat Laesterän työtä ja konsultoivat asiakkaita julkisesta taloudesta Valtionvarainministeriön hankkeen ajan.