S-ryhmän ilmastotyölle A- arvosanaksi – CDP pisteyttää yritysten ilmasto- ja ympäristötoimia kansainvälisesti

”CDP:n arvio on tunnustus pitkäjänteisestä ja monipuolisesta ympäristö- ja ilmastotyöstämme. Tätä työtä meidän pitää jatkaa johdonmukaisesti eteenpäin. Nyt nostamme ilmastotyössä rimaa ja suuntaamme katseen entistä vahvemmin yhteistyöhön arvoketjussa”, kertoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa.

S-ryhmä on sitoutunut asettamaan kunnianhimoisen pitkäntähtäimen Net Zero -päästötavoitteen koko arvoketjulleen, mikä tarkoittaa ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan sekä oman toiminnan että arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä.

S-ryhmä on edennyt oman toiminnan ilmastopäästöjen vähentämisessä arvioitua nopeammin. Tavoitteen saavuttaminen on vaatinut määrätietoista työtä ja pitkäjänteisiä investointeja energiatehokkuuteen koko kaupparyhmässä. Ryhmän tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjään -90 % vuoteen 2030 mennessä, mutta tavoite saavutetaan arviolta jo 2025.

”Jatkossa ilmastotyö vaati uusien keinojen löytämistä, parempaa dataa kumppaneiltamme, entistä vahvempaa yhdessä tekemistä sekä asiakkaidemme kannustamista ja auttamista kohti ilmastoviisaampia valintoja”, jatkaa Elomaa.

CDP-arvioinnissa S-ryhmän tekemä työ metsien kestävän käytön ja metsäkadon ehkäisemisen osalta paransi arvosanaansa edelleen. Luonnon monimuotoisuus ja lajien katoamisen estäminen on keskeisessä asemassa S-ryhmän vastuullisuustyössä. Kaupparyhmän arvosana puutavaroiden osalta oli B, palmuöljyn osalta B- sekä lihatuotteiden ja soijan osalta C. Metsäkadon osalta keskeisiä raaka-aineita ovat muun muassa soija, palmuöljy, kahvi, kaakao, naudanliha sekä puu. Näiden raaka-aineiden hankkimista ohjataan ryhmän metsäkatolinjauksella. S-ryhmä on mukana kansainvälisestikin uraauurtavassa tutkimushankkeessa, jossa luodaan organisaatioille työkaluja mitata luontojalanjälkeään ja arvioida luontovaikutuksiaan.

CDP on vuonna 2000 perustettu riippumaton maailmanlaajuinen järjestö. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä arvioimaan ja raportoimaan ympäristövaikutuksiaan, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä turvaamaan vesivaroja ja suojelemaan metsiä. Viime vuonna CDP arvioi yli 23 000 organisaation ilmasto- ja ympäristötietoja.

Lisätietoja: Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä, nina.elomaa(at)sok.fi