NUXE Crème Fraîche de Beauté -tuoteperhe täydentyy: Eye Flash & Glow Rich Cream

Crème Fraîche de Beauté on ihon kosteustasapainoa edistävä tuoteperhe, jonka tavoitteena on heleä ja elinvoimainen iho. Tuotelinjan koostumusten sydämessä on yhdistelmä makeaa mantelimaitoa- ja öljyä, joiden kosteuttavat vaikutukset täydentävät toisiaan. Makean mantelimaidon molekyylirakenne sitoo vesimolekyylejä ihon pintaan ja saa aikaan välittömästi kosteuttavan tunteen. Manteliöljyn toiminnallisuus auttaa kosteuden säilymistä pitkäkestoisesti.

Biosertifioidut uutuustuotteet sopivat vegaaneille ja henkilöille, jotka noudattavat mielellään hillittyä ihonhoitorutiinia. Uutuustuotteiden koostumukset sisältävät 99 %:a luonnollista alkuperää olevia raaka-aineita.

Eye Flash Reviving Moisturizing Eye Cream virkistää väsynyttä silmänympärysihoa

Kosteuttava silmänympärysvoide raikastaa ilmettä ja sopii erityisesti silmänympärysaluetta energisoivaa hoitotuotetta etsivälle. Koostumusta tähdittää kasviperäinen kofeiini, joka aktivoi ihon mikroverenkiertoa ja häivyttää ihon väsymyksen merkkejä, kuten turvotusta ja tummuutta. Turvotusta laskevaa vaikutusta täydentää kosteustasapainoa tukeva tattariuute.

Kevyt koostumus on tuoksuton.

Testitulokset

100 %:a käyttäjistä koki silmänympärysalueen näyttävän raikkaalta*1

100 %:a käyttäjistä kertoi tummuuden ja turvotuksen vähentyneen säännöllisessä käytössä*2

Glow Rich Moisturizing Cream 48 h: kosteuttavuus tuo esiin ihon luontaisen heleyden

Samettisen täyteläinen hoitovoide sopii ihon kosteustasapainon elvyttämiseen normaalille ja kuivalle ihotyypille. Hoitovoiteella tavoitellaan täyteläistä ja pehmeää ihoa, joka säteilee hyvinvoivana koko päivän ajan.

Hoitovoiteen koostumusta on täydennetty ravitsevalla luomuarganöljyllä ja ihon luontaista kosteustasapainoa tehostavilla sitrushedelmän soluilla. Luomusheavoi viimeistelee ihoa hemmottelevan ravitsevan tunteen.

Aistillinen koostumus sulautuu iholle pehmeästi ja rentouttaa aisteja NUXE:lle tunnusomaisella appelsiininkukan tuoksulla. Hoitovoiteen tuoksu on täysin luonnollista alkuperää.

Testitulokset

95 %:a käyttäjistä kertoi ihon näyttävän välittömästi heleältä ja elvytetyltä*3

100 %:a käyttäjistä kertoi ihon tuntuvan miellyttävämmältä*4

*1 Dermatologin valvoma käyttötesti, 22 vapaaehtoista. Tyytyväisyysprosentti mitattu välittömästi käytön jälkeen.

*2 Käyttötesti, tyytyväisyysprosentti mitattu 21 päivän käytön jälkeen

*3 Dermatologin valvoma käyttötesti, 20 vapaaehtoista. Tyytyväisyysprosentti mitattu välittömästi käytön jälkeen.

*4 Käyttötesti, tyytyväisyysprosentti mitattu 21 päivän käytön jälkeen

Hinta

Crème Fraîche de Beauté BIO Eye Flash Reviving Moisturising Eye Cream, 15 ml, 26,50 EUR

Crème Fraîche de Beauté BIO 48H Glow Rich Moisturising Cream, 50 ml, 39,50 EUR

Saatavilla

Uutuustuotteet ovat saatavilla valikoiduista Stockmann- ja Sokos-tavarataloista helmikuussa 2024.

Kuvat

https://www.bernerbrandbank.fi/l/bcvj97ptkrJh

Lisätiedot

Berner Oy, kuluttajatuotteiden viestintä

Mira Marin, viestintäasiantuntija puh. 040 672 427 4, sähköposti: mira.marin@berner.fi