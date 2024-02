Fira rakentaa VAV-asunnoille 16-kerroksisen kerrostalon Myyrmäkeen

Myyrmäen keskustaan, palveluiden ja aseman välittömään läheisyyteen rakentuvaan taloon tulee kaikkiaan 120 kohtuuhintaista ARA-vuokra-asuntoa. Pienimmät asunnot ovat 33 neliönmetrin yksiöitä ja suurin asunto 76,5 neliömetrin neljä huonetta ja keittiö. Osaksi suurempaa korttelipihaa rakentuvan tornitalon ylimpään kerrokseen rakennetaan kaksi saunaosastoa, vilvoitteluparvekkeet ja kerhotila. Lisäksi vesikatolle asennetaan aurinkopaneelit.

- Myyrmäentien 2c on VAV:n ensimmäinen korkean rakentamisen kohde. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa voidaan toteuttaa vaikkakin kohde on arkkitehtuuriltaan epätyypillinen. Firan kokemus ja vahva asiantuntemus näkyy tässä projektissa. Lisäksi hyvä yhteistyö luo perustan onnistuneelle projektille, VAV:n rakennuttamisjohtaja Antti Huurre sanoo.

- Yhteistyö VAV:n kanssa on ollut toimivaa, josta osoituksena toinen vuoden sisään käynnistyvä kohde. Olemme löytäneet kehitystyöllä oikeanlaiset konseptit, joilla voimme rakentaa kustannustehokkaasti sekä nopeasti laadusta tinkimättä, kertoo Firan asuntorakentamisen linjajohtaja Topi Laine.

Fira rakentaa parhaillaan VAV-konsernille asuinkerrostaloa myös Vantaan Hiekkaharjuun.