SDP:n Suhonen: Juhlapuheiden jälkeen paljastui karu todellisuus – eduskunnalla pyyhitään lattiaa!

– Eduskunnalla tapaa, jolla työelämä- Ja tasa-arvovaliokunta ohitettiin Suomen kannan muodostamisessa. Asiantuntijavaliokuntaa kuulematta asia runnotaan läpi ja hallitus saa mielensä, muutetun Suomen kannan läpi. Tämä on huono asia suurten suomalaisten vientiyritysten kannalta. Heille vastuullisuus on markkinavaltti, lataa Suhonen.

– Paheksun Orpon-Purran hallituksen linjaa, joka EU-tasollakin on vastustamassa yritysvastuudirektiiviä ja kun aiemmin tekemäni lakialoite ammattiyhdistysliikkeen kanneoikeudesta ei etene. Tämä on perusporvarihallituksen ideologista päätöksentekoa, jossa työntekijöille ei olla antamassa mitään oikeuksia pitää puoliaan, vaan päinvastoin niin EU-tasolla kuin kansallisella tasolla, hallitus haluaa vain heikentää palkansaajien asemaa ennennäkemättömällä tavalla, perustelee Suhonen.

– On helppo yhtyä Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen lausuntoon, jossa korostettiin, että ”Direktiivissä omaksuttu ryhmäkanne on omiaan mahdollistamaan uhrin oikeuksien toteutumisen ja vahingon korvaamisen. Kun järjestöt voidaan valtuuttaa nostamaan kanne omissa nimissään uhrin oikeuksien toteuttamiseksi, on haittavaikutuksia kärsineellä taholla tosiasiassa paremmat mahdollisuudet saada asiansa ratkaistuksi. Tämä edesauttaa yhtä direktiivin tarkoituksista eli vahingonkärsijöiden pääsyä oikeuksiin.”

– Ja miksi ei puhemies Halla-aho kutsunut eduskuntaa koolle aiemmin, jotta Suomen kanta olisi ehditty käsitellä perustuslain 96 §:n mukaisesti asiallisesti myös asiantuntijavaliokunnissa, kysyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.