“Miten puuttua alisuoriutumiseen työyhteisössä?” -opas paneutuu työelämän arkaan aiheeseen

Oppaan tekijät pohtivat syitä siihen, miksi alisuoriutumisesta puhutaan juuri nyt niin paljon.



“Ongelman esiin nousemiseen niin vahvasti voidaan nähdä johtuvan osittain COVID-19-pandemian aikana esiin tulleista etätyön haasteista ja muuttuneista työtehtävistä, mutta myös sitä seuranneiden kriisien vaikutuksista yleisesti työelämään. Nämä tekijät yhdessä ovat nostaneet alisuoriutumisen keskustelunaiheeksi organisaatioissa, ja miettimään miten ongelmatilanteissa toimitaan ja tuetaan niin yksittäistä työntekijää kuin työyhteisöäkin.”



Hanna Kölhi ja Eeva Pitkänen jatkavat:

“Alisuoriutuminen ei ole vain yhden työntekijän ongelma, vaan se voi vaikuttaa koko työyhteisöön. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää puuttua alisuoriutumiseen ajoissa, sillä sillä voi olla laajoja vaikutuksia tiimin yleiseen motivaatioon ja työkuormaan. Lisäksi alisuoriutuvan työntekijän tehtävät voivat kasautua esihenkilölle, mikä lisää hänen omaa kuormitustaan.”



Alisuoriutumiseen puuttuminen on olennainen osa toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa alisuoriutuvaa työntekijää tarjoamalla hänelle tarvittavaa tukea. Tämän lähtökohtana on luoda ympäristö, jossa työntekijän on mahdollista onnistua tehtävässään.

Nyt julkaistu “Miten puuttua alisuoriutumiseen työyhteisössä” -opas tarjoaa käytännön vinkkejä ja työkaluja alisuoriutumisen tunnistamiseen ja käsittelyyn. Tavoitteena on luoda työyhteisö, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus menestyä ja saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Alisuoriutuminen ei ole välttämättä pysyvä tila, ja oikeanlaisella tuella ja yhteistyöllä se voidaan voittaa.

“Miten puuttua alisuoriutumiseen työyhteisössä” opas on ladattavissa täältä (Linkki).