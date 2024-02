Kumpula-Natri: Naisten oikeudet etenevät - mutta eivät riittävästi

Joka kuudes tunti nainen kuolee väkivallan seurauksena EU-maissa. Naisiin kohdistuva väkivalta on pandemia, joka on kitkettävä pois lainsäädännön avulla. Eilen EU:ssa saavutettiin sopu VAW-direktiivistä, joka puuttuu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja sen eri muotoihin. Direktiivi tunnistaa ensimmäistä kertaa esimerkiksi naisiin kohdistuvan verkkoväkivallan eri muotoja, kuten vainoamista, intiimin sisältöjen lähettämistä ja kostopornoa, sekä määrittää niille tiukempaa lainsäädäntöä .

-On hyvä asia, että direktiivistä saavutettiin sopu ennen parlamenttikauden loppua. Suomalaismeppinä olen kuitenkin pettynyt ettemme saaneet suostumus-perustetta raiskauksen kriteeristöön. On surullista, että kaikki jäsenmaat neuvostossa eivät kannattaneet edistyksellistä linjaa. Euroopan parlamentin neuvottelijat ajoivat vahvasti parlamentin kannan mukaisesti suostumusta lainsäädäntöön. Suomikin oli valmis sitä tukemaan, mutta valitettavasti neuvostossa ei löytynyt sille riittävää enemmistöä,” europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri toteaa.

Vaikka direktiivin keskeisimmistä kohdista jouduttiin joustamaan neuvotteluiden loppumetreillä, on lakiesitys kuitenkin tärkeä edistysaskel naisten oikeuksien vahvistamiselle. Istanbulin sopimusta ei ole ratifioitu kaikissa EU-maissa, joten direktiivi tuo tarvittavaa velvoittavaa lainsäädäntöä jokaiseen jäsenmaahan. Direktiivi sisältää esimerkiksi pakkoavioliittojen ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kiellon.

- Vaikka lopputulos on pettymys. On silti tärkeää että esityksen muista tärkeistä kokonaisuuksista päästiin sopuun. Silpomisen- ja pakkoavioliittojen kieltäminen suojelevat erityisesti tyttöjä väkivallalta. Pidän myös hyvänä asiana, että direktiiviin saatiin sisällytettyä lauseke, jossa komissiolla on mahdollisuus tarkastella kokonaisuutta sekä tehdä täydentävää lainsäädäntöä.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat EU:n perusarvojen ytimessä. Tarvitsemme lainsäädäntöä, joka vahvistaa tasa-arvoa ja suojelee tyttöjä ja naisia väkivallalta. Taistelu naisten oikeuksien eteen jatkuu, tulevaisuudessa suostumus-peruste on saatava velvoittavaksi jokaisen jäsenmaan lainsäädäntöön .