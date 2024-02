Jälleen ykkössija Varsinais-Suomeen – Kauppakeskus Mylly Suomen hyvämaineisin

Suurten kauppakeskusten Luottamus & Maine -tutkimus toteutettiin vuonna 2023 jo neljättä kertaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kansalaisten näkemyksiä sekä käytöstä liikepinta-alaltaan ja myynnin määrältään 12 suurinta kauppakeskusta kohtaan. Kärkisija ei ole vielä kertaakaan vaihtunut, sillä Kauppakeskus Mylly on pitänyt sitä hallussaan jokaisena tarkasteluvuotena.

– Myllyssä on viime vuosina systemaattisesti ja rohkeasti kehitetty toimintaa ja tehty merkittäviä investointeja kiinteistöön. Asiakkailta ja vuokralaisilta tulevat ehdotukset ja palautteet ovat meille hyvin arvokkaita, ja niitä käytetään, kun suunnittelemme koko ajan entistä parempaa ja elämyksellisempää kauppakeskusta, kertoo Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Tutkimuksessa 12 kauppakeskusta ja lähes 2 000 vastaajaa

Tutkimuksessa oli jälleen mukana 12 Suomen suurinta kauppakeskusta, jotka valittiin pinta-alan ja myynnin määrän perusteella. Tutkimukseen osallistui 1 980 suomalaista, jotka vastasivat sähköiseen kyselylomakkeeseen loka–marraskuun 2023 vaihteessa. Kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen toteutti riippumaton tutkimusyhtiö T-Media.

– Kauppakeskukset ovat eläneet viimeiset vuodet hyvin poikkeuksellisessa ympäristössä, mikä osaltaan on vaatinut keskuksilta uudenlaista asennetta ja suhtautumista. Korona vei hetkellisesti asiakkaat lähes tyystin, minkä jälkeen on jouduttu pohtimaan uusia tapoja houkutella ihmiset jälleen keskusten palveluiden äärelle. On selkeästi nähtävissä, että kauppakeskukset, jotka koronan aikana aktiivisesti kehittivät toimintaansa, nauttivat nyt vahvistuvasta kansan suosiosta. Kauppakeskuksille äärimmäisen olennainen tekijä on taito kuunnella ihmisten tarpeita ja näkemyksiä ja kehittää toimintaansa sen pohjalta, toteaa T-Median tiedolla johtamisen asiantuntija Elisa Runsas.

Myllyllä hyvä tulos kaikissa tutkimuksen osa-alueissa

Mylly sai tuoreimmassa tutkimuksessa kokonaismainearvosanan 3,70. Vuonna 2022 arvosana oli 3,67, joka oli jo silloin kauppakeskusten korkein koskaan mitattu kokonaismainearvosana.

Lisäksi Mylly saavutti hyvän tason kaikissa mitatuissa osa-alueissa: avoimuus ja läpinäkyvyys, taloudellinen vakaus, kyvykäs johtaminen, uudistuminen, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus.

– Näyttää siltä, että tällä hetkellä ihmisille tuote- ja palveluvalikoiman ohella tärkeää on kauppakeskusten selkeä suunta sekä hyvä työnantajuus. Myös viihtyisyys ja turvallisuus ovat vahvasti ihmisten käytöstä ohjaavia tekijöitä, Runsas toteaa.

– Hyvän maineen rakentamisessa ensisijaisessa asemassa ovat liikkeidemme henkilökunta. Muistamme kaikkia myllyläisiä tänään Myllynoransseilla macaronsseilla, jotka on tilattu 2. kerroksen Take the Cake - MBakeryn kahvilasta. Jaamme herkut liikkeisiin henkilökohtaisesti, jotta voimme jakaa ilon hienosta saavutuksesta yhdessä, kertoo Hantula.





