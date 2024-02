Voiko tässä taloustilanteessa tehdä markkinointi-investointeja? – Pitkäjänteinen suunnitelma luo turvaa tulevaisuuteen

Yritysten kannattaa panostaa sisältömarkkinointiin, jotta verkkonäkyvyys ei pääty heti mainonnan loputtua. Näin yritys ylläpitää strategista näkyvyyttä markkinatilanteesta huolimatta, ja hyviä tuloksia voidaan saada jopa ilman maksettua mainontaa.

Vaikka rakennusala ja uudisrakentaminen ovat olleet viime aikoina ahdingossa, YIPI on huomannut onnistumisia erityisesti niissä asiakkuuksissa, joissa perinteisen mainostamisen sijaan on panostettu verkkosisältöihin. Näiden yritysten kohdalla tulevaisuus näyttää jo hieman valoisammalta aiempaan verrattuna.

Sisältömarkkinointi luo pohjan verkkonäkyvyydelle

Nykyisessä taloustilanteessa yritykset pohtivat entistä tarkemmin, mihin markkinointibudjettia käytetään. Maksettu mainonta on usein ensimmäinen vaihtoehto, sillä sen odotetaan tuovan nopeita tuloksia. Pitkällä tähtäimellä voi olla kuitenkin järkevämpää panostaa verkkosivujen sisältöihin ja niiden optimointiin, jotta yrityksen näkyvyys ei katoa olemattomiin heti mainonnan päätyttyä.

Hakukonemarkkinointiin erikoistuneen YIPI Oy:n markkinointijohtaja Joonas Laakkonen painottaa, että sisältömarkkinointiin tulisi panostaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa, jotta strateginen näkyvyys vaikeina aikoina on turvattu:

“Sisältömarkkinoinnilla ja sitä tukevalla hakukonemarkkinoinnilla luodaan hyvä verkkonäkyvyyden pohja, joka tukee kaikkea markkinointiviestintää. Saavutettu orgaaninen hakukonenäkyvyys voi olla euroissa mitattuna todella arvokasta. Se lisää markkinoinnin kannattavuutta suhteessa omaan kilpailijakenttään, sillä kilpailijoiden on vaikeaa saavuttaa samaa ilman merkittäviä investointeja.”

Sisältömarkkinointi keskittyy arvokkaan, ajankohtaisen ja johdonmukaisen sisällön luomiseen. Koska kuluttajankin budjetti on tiukalla, on sisällöillä valtava rooli lopullisen ostopäätöksen kannalta, vaikka sisältö ei itsessään mainostaisi jotakin tiettyä tuotetta tai palvelua. Sisältö kannattaakin aina tuottaa lopullinen ostaja mielessä siten, että se vastaa heidän hakukonekäyttäytymistään.

Asiakkaiden hakukonekäyttäytymisen tutkiminen parantaa sisällön löydettävyyttä

Kun yritys panostaa verkkosivuihin ja vastaa siellä asiakkaiden hakemiin asioihin, voi vaikutus olla hyvin suuri. Sähköurakoitsija Aavasaksan Sähkö Oy teki vuonna 2022 päätöksen hakukoneoptimoitujen artikkelisisältöjen tuottamisesta verkkosivuille. Tämä tehtiin yhdessä hakukonemarkkinointiin erikoistuneen mainostoimisto YIPI Oy:n kanssa. Tavoitteena oli verkkomainonnan kulujen laskeminen ja panostaminen orgaaniseen näkyvyyteen, joka toisi parempia tuloksia.

Domainin aavasaksansahko.fi verkkosivuliikenne Lähde: SEMRush

Hakukoneoptimoinnin ansiosta yrityksen verkkonäkyvyydelle on muodostunut vakaa pohja, jonka myötä verkkosivuilla käy tasaisen kasvavasti liikennettä ilman maksettua mainontaa. Analytiikkaohjelmisto SEMRushin perusteella yrityksen maksuttoman liikenteen arvo on tammikuun 2024 mittaushetkellä noin 800 euroa kuukaudessa, mikäli saman rahan käyttäisi Google-mainontaan. Liikenteen arvo on laskettu verkkosivuston orgaanisten hakutulossijoituksien perusteella, joka mallintaa arvioidun liikenteen verraten sitä Google-mainonnan klikkaushintoihin niillä avainsanoilla, joilla mainostetaan. Arvoon ei lukeudu brändinäkyvyys tai avainsanat, joilla ei tehdä mainontaa. Tämä on yritykselle kilpailuetu, joka kestää pitkän aikaa ja kasvaa ajan myötä.

”Yllättävän moni Suomen markkinoilla toimiva yritys on tällä hetkellä tilanteessa, jossa verkkosivujen orgaaninen liikenne on lähes olematonta. Liikenne tulee ainoastaan mainonnan tai yrityksen brändin avulla. Potentiaalia olisi valtavasti, varsinkin kun rahallinen panostus ei ole eri markkinointikeinojen valikoimassa kovinkaan suuri. Tämä voi johtua monista syistä, mutta usein törmäämme vääriin mielikuviin markkinointialalla toimivista yrityksistä tai siitä, miten hakukoneoptimointia pitäisi tehdä. Itse pyrimme poistamaan alan yllä olevaa stigmaa tekemällä asioita eri tavalla.” Laakkonen kommentoi yleisesti hakukonemarkkinoinnin tilannetta.

Myös Aavasaksan Sähkön tekemä investointi on ollut tuloksiin nähden kohtuullinen. Artikkeleita on tuotettu kuukausittain vähintään yhden blogisisällön verran vuoden 2022 lopusta lähtien aiheista, joista ihmiset ovat etsineet tietoa hakukoneesta. Artikkeleiden tuottamisen johdosta orgaaninen liikenne verkkosivuilla on kasvanut tasaisesti, kunnes liikenne alkoi nousta äkillisesti 27.12.2023.

Syynä suureen liikenteen kasvuun olivat Suomea koetelleet ennätyspakkaset, joiden kiristyessä ihmisiä huoletti erityisesti yksi asia: Miten ilmalämpöpumppu kestää pakkasella? Tämän johdosta artikkeli kyselyllä “ilmalämpöpumppu pakkasella” keräsi yli 92 tuhatta näyttökertaa Googlessa ja 6 500 lukijaa kuukaudessa, täysin ilman maksettua mainontaa. Artikkelit ovat hyviä myös liikenteen laadun kannalta. Artikkeleiden parissa vietetään moninkertaisesti kauemmin aikaa maksulliseen mainonnan liikenteeseen verrattuna.

Domainin aavasaksansahko.fi suosituimmat sisällöt vuoden 2023 lopussa. Lähde: Google Search Console

Hyvä orgaaninen näkyvyys on tuonut Aavasaksan Sähkölle useita hyötyjä. Yritys on pystynyt muun muassa laajentamaan Lapin alueella sijaitsevaa liiketoimintaansa entistä enemmän verkkoon. Sivustolle toteutettiin uusi verkkokauppa, josta kuluttaja-asiakkaat voivat tilata ilmalämpöpumppuja suoraan kotiin asennettuna. Myös maksettu mainonta on tehostunut, sillä verkkosivukävijöille uudelleenmarkkinoida aiempaa kustannustehokkaammin.

Hakukonemainonta osana mediamainontaa kasvaa tasaisesti

Kantar Media Finland kertoi yhdessä IAB Finlandin kanssa julkaisemassaan tutkimuksessa, että verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla oli 60 %. Kaikista mediaryhmistä – sisältäen digitaalisen median – hakukonemainonnalla (Google ja Bing) oli suurin mediamainonnan osuus, noin 22 %. Tutkimuksesta käy ilmi, että mediamainonnan määrä laski -3,5 % verrattuna vuoden 2022 ajanjaksoon, mutta sen sijaan hakukonemainonnan määrä lisääntyi +0,3 %.

Rakennusala ja uudisrakentaminen on ollut vaikeuksissa jo pidemmän aikaa. Yksi Kantarin ja IAB Finlandin tutkimuksen keskeisistä huomioista oli se, että rakennusalalla mediamainonnan määrä laski -20,8 %, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tähän ei sisälly sosiaalisen median ja hakukonemainonnan osuus. Tutkimustuloksista voidaankin tulkita, että rakennusalan toimijat ovat painottaneet markkinointia perinteisestä mediamainonnasta muihin kanaviin.

Oli kyse sitten hakukonemainonnasta tai pitkäjänteisemmästä orgaanisten sisältöjen kehittämisestä, YIPI on huomannut hakukonemarkkinoinnin suosion kasvun useiden rakennusalan asiakkuuksien kohdalla. Suosioon vaikuttavat hakukoneiden luonne ja niiden tuoma suora liiketoiminnallinen hyöty, joka voidaan havaita konkreettisesti tarjouspyyntöjen kasvuna. Ostopotentiaalisimmat asiakkaat ovat yleensä hakukoneiden äärellä eivätkä sosiaalisessa mediassa, jossa halutaan viettää enemmän vapaa-aikaa.