Omakotiliitto ja remonttien kilpailutuspalvelu Urakkamaailma tutkivat pientaloasujien remonttisuunnitelmia: lähes 70 prosenttia vastaajista aikoo remontoida vuonna 2024

Omakotiliiton ja Urakkamaailman yhteistyössä laatimaan kyselyyn vastasi yhteensä 952 Omakotiliiton yhdistysten jäsentä. Kyselystä käy ilmi, että 37 % vastaajista joutui lykkäämään jonkun remontin toteuttamista vuonna 2023. Näistä 40 % lykkäsi remonttia oman taloudellisen tilanteen takia ja 22 % remontoinnin korkeiden kustannusten vuoksi. 10 % vastaajista lykkäsi remonttia yleisen taloudellisen epävarmuuden takia.



Jopa 66 % vastaajista aikoo kuitenkin remontoida jotain vuonna 2024. Yleisimmät suunnitellut remontit liittyvät ulkomaalaukseen (21 %), kylpyhuoneeseen (19 %), pihaan (18 %) ja sisämaalaukseen (18 %). Myös energiatehokkuusremontit ovat monen vastaajan suunnitelmissa: 12 % aikoo tehdä energiatehokkuusremonttia omistamaansa kiinteistöön vuonna 2024.



“Selkeästi viime vuoden äkillinen korkojen nousu ja korkea inflaatio aiheuttivat remonttien siirtoa tulevaisuuteen. Näyttäisi siltä, että kasvanutta remonttivelkaa puretaan seuraavien vuosien aikana”, kommentoi Suomen suurimman remonttien markkinapaikka Urakkamaailman perustaja ja liiketoimintapäällikkö Kalle Koivuniemi.



37 % vuonna 2024 remonttia suunnittelevista arvioi käyttävänsä remontointiin 1000–4999 euroa vuoden aikana, ja 24 % arvioi remonttien kulujen olevan 5000–9999 euron välillä. 24 % arvioi käyttävänsä remontointiin yli 10 000 euroa vuonna 2024. 76 % vastaajista aikoo rahoittaa remontin kokonaan omilla säästöillään, 12 % osittain lainarahoituksella, ja 5 % kokonaan lainarahoituksella.



34 % vastaajista ei aikonut remontoida tai ei osannut vielä sanoa. 56 % näistä kertoi, että ei ole mitään remontoitavaa ja 21 % kertoi, ettei oma taloudellinen tilanne mahdollista remontointia.



”Energian hintojen ja kiinteistöverotuksen korotus nostaa monen asumiskuluja kipurajalle, eikä remontointiin tai remonttilainan maksuun välttämättä enää riitä rahaa. Kiinteistöjen oikea-aikainen korjaaminen pitää kotitalouksien rakennuskannan kunnossa. Siksi poliittisessa päätöksenteossa on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että asumisen kustannukset saadaan laskuun”, toteaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.



Remontin tekijä valitaan suositusten perusteella



Remonttiyrityksen valinnassa urakoitsijan aikaisemmat referenssit ja arvostelut sekä urakoitsijan tarjoama takuu nousivat tärkeimmiksi valintaan liittyviksi tekijöiksi. Kolmanneksi tärkein tekijä oli hinta ja neljänneksi tärkein urakoitsijan taloudellinen tilanne.



32 % vuonna 2024 remontointia suunnittelevista aikoo käyttää remontointiin omaa luottourakoitsijaa. 34 % vastanneista aikoo etsiä remontille tekijää internetistä selaillen ja 28 % aikoo käyttää kilpailutuspalvelua. 47 % vastanneista luottaa myös tuttavien suosituksiin ja aikoo käyttää suosituksia apuna urakoitsijan löytämisessä.



”On hienoa nähdä, että remonttiyrityksen valinnassa tärkeimpinä tekijöinä ovat urakoitsijan referenssit ja aiempien asiakkaiden arvostelut. Hinta oli vasta kolmanneksi tärkein seikka, eikä halvin hinta olekaan missään nimessä tae halvimmasta remontista. Vastauksista näkyy, että kilpailutuspalveluiden käyttö on kasvanut, mikä näkyy myös Urakkamaailman käyttäjämäärissä”, kommentoi Koivuniemi.





Lisätietoja



Marju Silander

Omakotiliiton toiminnanjohtaja

p. 045 7200 626



Kalle Koivuniemi

Urakkamaailma, liiketoimintapäällikkö

p. 044 7345 605





Omakotiliitto lyhyesti

Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.



Urakkamaailma ja Alma Media lyhyesti

Alma Media konserniin kuuluva Urakkamaailma on Suomen johtava remonttien markkinapaikka lähes yli 10 000:lla urakoitsijalla ja on Suomen käytetyin palvelu remonttiyrityksen löytämiseen. Urakkamaailma on maksuton käyttää remontin tilaajille.

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta. Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 12 Euroopan maassa. Lue lisää: www.almamedia.fi.