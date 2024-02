Slot Festivalin kansainvälisiä tähtiä vilisevä ohjelmisto vankistuu Aquan, Hansonin, Paloma Faithin ja Titiyon myötä

Heinäkuun 19.-20. päivänä Turun historiallisessa Linnanpuistossa päivänvalon saa ensimmäistä kertaa järjestettävä Slot Festival. Aiemmin julkistettujen pääesiintyjien The Cardigansin ja Sugababesin lisäksi Slot Festivalin ohjelmistoon julkistetaan neljä uutta kansaivälistä tähtiartistia: Aqua, Hanson, Paloma Faith sekä Titiyo X Sunnan.

Barbie-menestyselokuvan myötä raketin lailla uuteen megasuosioon ponnahtanut tanskalainen eurodance-yhtye Aqua saapuu Slot Festivaliin. Barbie Girl -jättihitillään 90-luvun discojen tanssilattioita dominoinut Aqua nähdään Turussa monihenkisen livebändin kanssa. Niin ikään 90-luvun lopun yhdestä suurimmasta sukupolvikokemuksesta MMMbop-hitillään vastannut Hanson esiintyy Slot Festivalilla, jossa kolmen veljeksen muodostama yhtye tekee ensimmäisen Suomen festivaalikeikkansa.

Slot Festivalin perjantain ohjelmistoon on kiinnitetty sielukkaan pop-musiikin supertähti Paloma Faith. “Stone Called Sober” ja “Only Love Can Hurt Like This” hiteistään tunnettu artisti on nähty Suomessa viimeksi kesällä 2015 yhtenä Pori Jazzin pääesiintyjistä. Lauantain ohjelmistossa nähdään Come Along menestyskappaleesta tunnettu ruotsalaisartisti Titiyo, joka on pitkän uransa aikana julkaissut kuusi albumia. Slot Festivalin keikalleen Titiyo tuo mukaansa 7-henkisen Sunnan-yhtyeensä.

Joulukuun lopussa Slot Festival julkisti The Cardigansin ja Sugababesin lisäksi neljä kovatasoista kotimaista artistia: Egotrippi, Don Huonot, Kwan ja Vesterinen Yhtyeineen. Tämän päivän julkistuksien myötä Slot Festivalin ohjelmiston päiväjako on selvillä ja yhden päivän lippujen myynti on käynnistynyt.

“Olemme todella innoissamme saadessamme julkistaa näin monipuolisen ja kovatasoisen kattauksen artisteja lisää ohjelmistoomme. Ensimmäinen julkistus herätti jo valtaisaa kiinnostusta ja ysärin ja vuosituhannen taitteen entusiastit ovat selkeästi merkinneet Slot Festivalin kesän kalenteriinsa. Ohjelmisto on rakentunut vahvojen kansainvälisten artistien ympärille, joita onkin suhteessa enemmän kuin kotimaisia artisteja. Slot Festivalin purjeet on nyt avattu lähes täyteen mittaansa, vaikka täydennystä ohjelmaan onkin vielä luvassa”, taustoittaa Slot Festivalin promoottori Pietu Sepponen.

Slot Festivalin järjestää turkulainen Sunborn Live, joka tunnetaan mm. Kesärauha-festivaalin järjestäjänä. Slot Festival järjestetään Turussa samanaikaisesti Tall Ships Races -purjelaivatapahtuman kanssa, jonka odotetaan tuovan kaupunkiin useita tuhansia matkailijoita.

SLOT FESTIVAL 19.-20.7.2024

Linnanpuisto, Turku

THE CARDIGANS, SUGABABES, PALOMA FAITH, AQUA, HANSON,

EGOTRIPPI, DON HUONOT, KWAN, TITIYO X SUNNAN, VESTERINEN YHTYEINEEN

Slot Festivalin lipunmyynti on käynnissä Lippupisteessä:

1 päivän pääsylippu 99 euroa

2 päivän pääsylippu 149 euroa

1 päivän VIP-lippu 149 euroa

2 päivän VIP-lippu 199 euroa

Lippuhinnat ovat voimassa 30.4. saakka

