DHL Expressin uuden logistiikkakeskuksen peruskivi on muurattu

Peruskiven muuraustilaisuudessa puhunut Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen korosti projektin merkitystä kaupungille.

- Vantaalle on iso asia, että tämä investointi tapahtuu. Se ei vie vain DHL:ää, vaan myös Vantaata eteenpäin. Me teemme tämän yhdessä.

AVIA Real Estate Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen on tyytyväinen projektin etenemiseen.

- Projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja olemme jopa hieman edellä suunniteltua aikataulua. On hienoa, että tämä hanke realisoitui viime syksynä. Rakennusalalla eletään vaikeita aikoja, ja siksi toivomme, että muutkin vastuulliset toimijat tekisivät nyt rohkeasti investointipäätöksiä.

DHL Express (Finland) Oy:n toimitusjohtaja Oktay Nuri iloitsee uusista tiloista.

- Uusi ajanmukainen, hiilineutraali logistiikkakeskus antaa entistä paremmat mahdollisuudet tuottaa myös jatkossa luotettavia pikakuljetuspalveluja, jotka tukevat suomalaisten vienti- ja tuontiyritysten kilpailukykyä.

Tuotantoneliöiden kaksinkertaistuminen ja tehokas automaattinen lajittelujärjestelmä varmistavat kasvumahdollisuutemme pitkälle tulevaisuuteen. Logistiikkakeskuksessa tulee työskentelemään alkuvaiheessa noin 150 henkilöä, ja määrän odotetaan kasvavan useilla kymmenillä. Henkilöstömme saa uuden tilavan ja toimivan työympäristön, jossa turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat on otettu erityisen hyvin huomioon.

AVIA Real Estate investoi kohteeseen noin 34 miljoonaa euroa. DHL Expressin kokonaisinvestointi uusiin tiloihin ja teknologiaan Aviapolis-alueella on noin 100 miljoonaa euroa koko vuokrakaudelta.

Projektin pääurakoitsija on Meijou Oy ja pääarkkitehtitoimisto Ark. toimisto Siltanen & Laakso Oy.