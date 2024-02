Solitan toiminta laajenee yhdeksänteen maahan – uusi toimipiste Zürichiin

Teknologia-, data- ja suunnitteluyritys Solita jatkaa kansainvälistymistään laajentamalla toimintaansa Sveitsiin, joka on konsernille yhdeksäs maa. Yhtiö avaa Zürichiin toimipisteen nimellä Intellishore AG.

Solita ja Intellishore yhdistivät voimansa vuonna 2021 Tanskassa. Solita-yritysryhmään kuuluva Intellishore on erikoistunut monikansallisten yritysten haastavien data- ja strategiaongelmien ratkaisemiseen erityisesti biotieteiden ja lääketieteen aloilla.

Kiinnostavia asiakasyhtiöitä ja osaamista

”On hienoa, että pääsemme avaamaan toiminnan Zürichissä yhdessä Intellishoren tiimin kanssa. Kasvustrategiamme on ollut palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja rakentaa kulttuuria, joka edistää henkilöstömme hyvinvointia ja kasvua. Solitan yli 2 000 eurooppalaisen osaajan yhteisö on uusi, kiinnostava vaihtoehto sekä teknologiayhtiökumppania Sveitsissä etsiville yhtiöille että IT-alan työnhakijoillle”, kertoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

Yhtiö aloittaa IT-, data- ja lääke- ja terveysteknologia-alan asiantuntijoiden rekrytoinnin Zürichissä välittömästi. Solita on saanut kansainvälisesti useita tunnustuksia inhimillisestä yrityskulttuuristaan, ja yhtiö valittiin muun muassa Women in Tech Global Awards -kilpailussa maailman kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi naisille teknologia-alalla. Myös Intellishore on suosittu työnantaja toimintamaassaan Tanskassa.

Mikkel Möller Andersen Sveitsin toimintojen johtajaksi

Sveitsin toimintojen johtajaksi on nimetty pitkään Intellishorella työskennellyt Mikkel Möller Andersen.

”Toiminnon avaaminen Zürichiin tuo meidät lähemmäksi asiakkaitamme ja toimii ponnahduslautana toiminnan laajentamiselle Sveitsissä. Jo yli puolet Intellishoren liikevaihdosta tulee Tanskan ulkopuolelta. Uuden toimiston perustaminen Zürichiin on luonnollinen seuraava askel kasvupolullamme”, kommentoi Mikkel Möller Andersen, Intellishore Sveitsin toimitusjohtaja.

Uuden Zürichin toimiston myötä Solita työllistää kaikkiaan nyt yli 2 000 asiantuntijaa 9 eri maassa Euroopassa.

