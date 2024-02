Vuoden tärkeimmän kirjan tekijät kutsuvat mukaan häirinnän vastaiseen työhön

Yhdeksän kymmenestä nuorista naisista on kokenut elämänsä aikana seksuaalisuutta loukkaavaa häirintää. Moni häirintää ja ahdistelua kohdannut nuori vaikenee, sillä hän pelkää tai kantaa häpeää. Emme ole tehneet nuorille tarpeeksi selväksi, ettei kenenkään rajojen rikkominen ole hyväksyttävää eikä sitä tarvitse sietää.

Haluamme koota yhteen tarinoita, jotka auttavat meitä kaikkia ymmärtämään, että jokaisella on rajat, joita täytyy kunnioittaa. Ja että jokaisella on oikeus olla maailmassa omana itsenään. Lupa olla tyttö -kirjan kirjoittajat muistuttavat omien tarinoidensa kautta nuoria tyttöjä siitä, että jokaisella on lupa elää rauhassa. Rauhassa ahdistelulta ja epäasialliselta käytökseltä, ilman pelkoa, häpeää ja hiljentämistä.

Kirja toteutetaan Into Kustannuksen ja Naisasialiitto Unionin yhteistyönä. Kirjan toimittavat Fatim Diarra ja Iida Tani.



”Meidän on opetettava tytöillemme, että seksuaalisuutta loukkaava häirintä ei ole koskaan hyväksyttävää. Siitä saa kertoa, siitä saa puhua ja sen uhriksi joutumista ei tarvitse hävetä eikä yhdenkään tytön pidä pelätä vain siksi, että hän on tyttö.”

Fatim Diarra

”Jokaisen tytön pitäisi saada olla tyttö rauhassa. Heidän pitää tietää, ettei mikään tapa olla tyttö, mitkään persoonallisuuden piirteet tai tapa pukeutua oikeuta seksuaalisuutta loukkaavaa häirintää. Tämä kirja toimii muistutuksena siitä.”

Iida Tani

Kirjan kirjoittajia ovat: Roosa Rahkonen, Ina Mikkola, Minja Koskela, Fatim Diarra, Eva Biaudet, Adina Nivukoski, Nasima Razmyar, Sara Al Husaini, Eekku Aromaa, Iida Tani, Laura Juntunen, Mercedes Bentso, Erika Helin, Jenni Kynnös, Laila Lindqvist, Raisa Omaheimo, Meeri Koutaniemi, Katri Ylinen, Riina Tanskanen, Marja Kihlström, Josefiina Lahtinen, Sini Korpinen, Nuppu Oinas, Kirsi Piha, Heli Sutela, Hennariikka Laaksola, Clarissa Jäärni, Ida Paul, Piritta Hagman ja Linnea Vihonen.

Kannen on suunnitellut Bifu / People's.

Mesenaattikampanja on käynnissä 8.2.–15.3.2024

Osallistu kirjan tekemiseen ostamalla Mesenaatti-sivuston vastikkeita. Vastikkeita on tarjoilla useita erilaisia aina lahjoituksella Naisasialiitto Unionin häirinnän vastaiseen työhön, Lupa olla tyttö -painotuoreeseen kirjaan ja kansanedustaja Fatim Diarran puhujaesiintymiseen.

Mesenaattikampanjan kautta kerätyillä varoilla katamme kirjoittajien ja kirjan toimittajien palkkiot ja samalla tuemme Naisasialiitto Unionin häirinnän vastaista työtä.

Kirja ilmestyy 15.5. Osallistu kampanjaan!