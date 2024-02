Vilkkuvat Välkky-tolpat parantavat suojateiden turvallisuutta

Välkyt sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Ensimmäinen Välkky-kokonaisuus asennettiin Gerbyn rantatien, Rantalahdentien ja Huvilatien risteykseen, toinen Sepänkyläntien ja Albertintien risteykseen ja kolmas Rinnakkaistien ja Mäyränpolun risteykseen.

Välkyistä on eniten hyötyä paikoissa, joissa onnettomuuden riski on suuri. Nyt valituilla kohteilla on yhteistä se, että kaikista on tullut paljon palautetta liittyen ajonopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen.

– Asukkaiden antamat palautteet ovat olleet tärkeä kriteeri kohteita valittaessa. Kyseisillä risteysalueilla on paljon ajoneuvoliikennettä, ja ne ovat tärkeitä jalankulku- ja pyöräliikenteen ylityspaikkoja esimerkiksi alueiden koululaisille, suunnitteluinsinööri Keijo Saarenmaa perustelee.

Välkky-kapseli tunnistaa suojatielle tulevan kävelijän tai pyöräilijän, ja käynnistää vilkutuksen autoilijoille. Sen on todettu tehokkaasti vähentävän autojen nopeuksia suojatiealueen läheisyydessä.

Välkky on aktiivinen vuorokauden ympäri ja sen vilkutus näkyy hyvin myös päiväsaikaan, jolloin kulkijoitakin on yleensä enemmän.

– Välkyt näkyvät hyvin jopa 200 metrin päähän. Ne toimivat akulla, joka kestää liikennemääristä riippuen jopa 2–3 vuotta ilman vaihtoa, Saarenmaa kertoo.

LähiTapiola Pohjanmaa lahjoitti kaupungille varat Välkkyjen hankintaan ja asennukseen. Lahjoitus on osa yhtiön laajempaa panostusta liikenneturvallisuuden edistämiseen.

– Haluamme olla aktiivisesti edistämässä pohjalaisten hyvinvointia ja liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi keskeinen osa tätä työtä. Suojateiden turvallisuus puhuttaa jatkuvasti ja on hienoa, että olemme saaneet edistettyä asiaa niin Vaasassa kuin muissakin toiminta-alueemme kaupungeissa. Haluamme kiittää kaikkia osapuolia hyvästä yhteistyöstä, sanoo LähiTapiola Pohjanmaan vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Lauri Laaksonen.