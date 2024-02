Suomalaisten it-palveluyritysten henkilöstön pysyvyydessä on suuria eroja yritysten välillä

Digitalist Groupilla on Suomen it-palveluyritysten korkein henkilöstöpysyvyys, peräti 13.3 vuotta. Toiseksi sijoittui Tietoevry 10.7 vuoden pysyvyydellä.

Alhaisin henkilöstön pysyvyys oli Hionilla ja Rebase Consultingilla, molempien pysyvyyden ollessa 1.3 vuotta. Meltlake sijoittui 1.5 vuoden henkilöstön pysyvyydellä lähes samalle tasolle. Huomioitavaa on, että selvityksessä on mukana on yrityksiä, jotka on perustettu viimeisen viiden vuoden aikana, joten yrityksen perustamisvuosi vaikuttaa henkilöstön maksimipysyvyyteen.

– Henkilöstön pysyvyydellä on iso vaikutus paitsi yrityskulttuuriin, myös palveluyritysten asiakaskokemukseen sekä projektien onnistumiseen, sanoo selvityksen tehneen Eastin toimitusjohtaja Mari Railo.



Suomen TOP 10 it-palveluyritystä parhaimman henkilöstön pysyvyyden mukaan

Sija Yritys Pysyvyys, vuotta Perustamisvuosi 1. Digitalist Group 13.3 1995 2. Tietoevry 10.7 1968 3. Codemate 6.6 2007 4. Bitwise 5.5 2003 5. Houston Inc. 5.4 2003 6. Digia 5.3 1991 7. Tecnotree Corporation 4.9 2001 8. Reaktor 4.8 2000 9. Sulava 4.3 2010 10. Luoto Company 4.1 2016

Suomen it-palveluyritykset alhaisimman henkilöstön pysyvyyden mukaan

Sija Yritys Pysyvyys, vuotta Perustamisvuosi 1. Hion 1.3 2001 2. Rebase Consulting 1.3 2020 3. Meltlake 1.5 2020 4. Loihde 1.8 1989 5. DAIN Studios 1.8 2016 5. Witted 1.8 2016 7. Vincit 2.0 2007 8. Netum 2.1 1997 9. Nordcloud, an IBM Company 2.1 2011 10. Teamit 2.1 2013

Suomen it-palveluyritysten henkilöstön pysyvyys on Ruotsia ja Norjaa alhaisempi – myös Bulgariassa ja Romaniassa työntekijät viihtyvät it-palveluyrityksissä Suomea pidempään

Suomalaisten it-palveluyritysten henkilöstö vaihtaa työnantajaa keskimäärin kolmen ja puolen vuoden välein. Ruotsissa viihdytään yli neljä ja puoli vuotta ja Norjassa lähes neljä vuotta.

Myös Bulgariassa ja Romaniassa viihdytään samalla työnantajalla Suomea pidempään. Serbiassa, Pohjois-Makedoniassa ja Montenegrossa henkilöstön pysyvyys on Suomen luokkaa, kun taas Kroatiassa, Puolassa ja Albaniassa se jää alle kolmeen vuoteen.

Tuoreessa selvityksessä tarkasteltiin yli 50 työntekijän it-palveluyrityksiä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Selvityksessä oli mukana 120 it-alan yritystä Pohjoismaista ja siitä jätettiin pois yritykset, joiden henkilöstömäärä on kasvanut huomattavasti fuusioiden myötä. Itä-Euroopan maista selvityksessä oli mukana myös pienempiä it-palveluyrityksiä. Pohjoismaisten yritysten tiedot on kerätty tai varmistettu julkisista lähteistä. Itä-Euroopan alueen yritysten tietoja on kerätty myös suoraan Eastin verkostoon kuuluvilta yrityksiltä.

Selvityksen tulokset löytyvät uudesta it-palvelumarkkinoihin keskittyvästä datapalvelusta, joka kulkee nimellä Feast.



Feast-datapalvelussa julkaistaan ajankohtaista tietoa it-palvelumarkkinasta

Bulgariassa toimiva suomalaisomisteinen East julkaisee uudessa maksuttomassa Feast-datapalvelussa monipuolista talous- ja rekrytointidataa sekä pohjoismaisista it-palveluyrityksistä että Itä-Euroopan it-alihankintamarkkinasta.

– Laajan osaajaverkostomme lisäksi halusimme vastata tämänhetkisen it-markkinan haasteisiin tarjoamalla talous- ja rekrytointidataa sekä kiinnostavaa päivänpolttavaa tietoa alalta. Toimimme pohjoismaisten ja itäeurooppalaisten it-yritysten solmukohdassa ja saamme jatkuvasti ajantasaista tietoa it-palvelumarkkinan tilasta. Tarjoamme nyt tätä tietoa maksutta Feastin kautta sekä pohjoismaisille it-päättäjille että itäeurooppalaisille partnereillemme, Mari Railo sanoo.

– Digitaalisuus on useimpien liiketoimintamuutosten ytimessä, mutta asiakkaalle palveluyritysten vertailu ja sopivien it-osaajien koostaminen sekä teknologisen osaamisen että kulttuurin kannalta toimiviksi tiimeiksi on iso haaste. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino sekä nopeat markkinamuutokset tekevät it-alan toimintaympäristöstä haastavan. East palvelee muutosten aallonharjalla työskenteleviä asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti tarjoamalla huipputason ulkoistettuja it-osaajia ja -tiimejä sekä kriittistä tietoa päätöksenteon tueksi, Railo jatkaa.

– Näemme, että Feast tulee toimimaan tärkeänä tietopankkina ja näköalapaikkana koko it-palvelumarkkinaan, sanoo Railo.