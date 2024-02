Kokoomuksen Aalto-Setälä: EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2040 tarjoavat Suomelle mahdollisuuden nousta hiilen talteenoton kärkimaaksi

Euroopan komissio julkaisi tällä viikolla vuoteen 2040 asti ulottuvan ilmastotavoitteensa. Sen mukaan unionin kasvihuonepäästöjä tulee vähentää 90 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Tiedonannon mukaan tässä työssä on hyödynnettävä entistä enemmän teollisuuden päästöjä vähentävää teknologiaa. Kokoomuksen kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä kiittää komissiota kunnianhimoisesta otteesta päästöjen vähentämiseksi.

”Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on otettava kaikki keinot käyttöön. On mielestäni hienoa, että komissio päätti kehittää EU:n kunnianhimoista ilmastotyötä ja nosti teknisten ratkaisujen painoarvoa, kuten hiilen talteenottoa ja varastointia”, Aalto-Setälä kiittää.

Aalto-Setälän mukaan komission asettamat suuntaviivat avaavat tärkeitä mahdollisuuksia hyödyntää ilmastotyössä myös sellaista teknologiaa, jossa Suomi on edelläkävijä. Esimerkiksi hän nostaa niin kutsutun BECCS-teknologian eli bioenergian tuotantoon yhdistetyn hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin.

”Suomi on bioenergian tuotantoon yhdistetyn hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tiennäyttäjä. BECCS on potentiaalinen tapa tuottaa negatiivisia päästöjä, kun suomalaisen teollisuuden hiilidioksidipäästöistä 60 prosenttia on biolähtöistä. On tärkeää, että komissio turvaa kannustimet tämän teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon”, Aalto-Setälä painottaa.

Euroopan komission nyt tekemä tiedonanto on suositus, eli EU:n 2040-tavoitteiden varsinaisen lainsäädäntöesityksen tekemisestä vastaa seuraava eli kesän eurovaalien jälkeen nimitetty komissio. Aalto-Setälä pitää tärkeänä, että nykyinen suositus saa suuren painoarvon lopullisessa esityksessä ja Suomen EU-politiikassa.