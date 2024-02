Sotkamon Sumsajärvelle laaditaan kunnostussuunnitelma

Sumsajärven ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja järvi on yksi vesienhoidon toimenpideohjelman kohteista. Järven pinta-ala on 397 ha, keskisyvyys 3,6 m ja suurin syvyys 9,7 m. Valuma-alueen koko on 28 km2, josta 75 % on metsätalousmaata. Sumsajärveen tuleva ravinnehuuhtouma on peräisin maa- ja metsätalouden hajakuormituksesta. Seuranta-aineiston perusteella on havaittu viitteitä levien määrän runsastumisesta ja koenuottauksissa on todettu suuri särkikalojen määrä.

Kunnostussuunnittelun ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa toimenpiteet, joilla järven ekologista tilaa voidaan parantaa, sekä estää tilan heikkeneminen. Suunnitelmassa arvioidaan järven sisäisen ja ulkoisen kuormituksen suuruutta, kuormituksen lähteitä sekä esitetään ratkaisuja järven tilan parantamiseksi.

Suunnitteluun sisältyy kyläläisille ja vesistön käyttäjille suunnattuja sidosryhmätapaamisia, joista ensimmäinen sidosryhmätilaisuus järjestetään keväällä ensimmäisten uomanäytteenottojen jälkeen. Sidosryhmätilaisuudessa esitellään hanke ja osallistetaan tilaisuuden yleisöä kertomaan havainnoistaan ja toiveistaan Sumsajärven tulevaisuuden tilan suhteen. Tilaisuudessa on mahdollista myös pohtia Sumsajärven virkistys- ja elinkeinokäyttöä sekä järven tarjoamia ekosysteemipalveluja eri käyttäjäryhmien mukaan. Samalla voidaan tiedustella maanomistajilta alustavia suostumuksia toimenpiteille. Tilaisuudesta ja sen ajankohdasta tiedotetaan lisätietoja myöhemmin.

Toinen sidosryhmätilaisuus järjestetään syksyllä, jolloin koekalastusten tulokset ja myös valuma-alueella tehtäväksi suunnitellut toimenpiteet ovat jo pääpiirteittäin selvillä. Tällöin tiedetään kalaston rakenne ja voidaan yhdessä pohtia esimerkiksi hoitokalastuksen toteuttamista, jos tuloksen viittaavat siihen, että hoitokalastuksella voisi järven tilaa parantaa. Tilaisuudesta ja sen ajankohdasta tiedotetaan lisätietoja myöhemmin.

Työn tuloksena laaditaan kunnostussuunnitelmaraportti, jossa kuvataan selkeästi ja havainnollisesti kuvaajia, karttoja ja valokuvia hyödyntäen Sumsajärven

a) rehevöitymiskehitys,

b) ulkoinen ja sisäinen kuormitus,

c) kuormituksen lähteet ja niiden merkitys järven veden laadun kannalta sekä

d) kalaston rakenne ja sen merkitys veden laadulle.

Kunnostussuunnitelmassa tarkastellaan ja ehdotetaan tarvittaessa muun muassa vesienhallintarakenteita valuma-alueelle ulkoisen kuormituksen hillitsemiseksi. Näiden rakenteiden sijainti, mitoitus ja periaatepiirrokset esitetään raportissa. Lisäksi raportissa esitetään järvessä tehtäviä toimenpiteitä, jotka suunnitellaan ja mitoitetaan saatujen tulosten perusteella.