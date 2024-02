SDP:n Pia Viitanen: Luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan ilmoitusmaksut kohtuuttomia

SDP:n Eemeli Peltonen: Nuorisorikollisuuden vähentämiseksi tarvitaan pikaisesti toimenpiteitä 8.2.2024 13:45:28 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Eemeli Peltonen on huolissaan nuorisorikollisuuden ja nuorten jengiytymisen kasvusta. Poliisi kertoi tänään, että alaikäisten tekemäksi epäiltyjen rikosten määrä Suomessa on kolminkertaistunut vuodesta 2015. Suurinta kasvu on ollut alle 15-vuotiaiden keskuudessa.