Kuusistonsalmen sillan työmaan kohdalla jatkuu Airisto-Harvaluoto-Lemlahti -venereitin sulku 15.3.2024 asti

Viime viikkoina on ollut poikkeuksellisen hankalat keliolosuhteet - tienhoitotoimista huolimatta ei aina saada tavoiteltua laatutasoa 6.2.2024 08:34:04 EET | Tiedote

Alkutalvi nautittiin ”perinteisistä Lapin talvikeleistä”, mutta tammikuussa kelit vaihtuivat nopeasti tyypilliseen lounaissuomalaiseen talveen, jossa lämpötilat sahaavat nollan molemmin puolin. Vesisade sulatti lumen liukkaiksi tienpinnoiksi. Tienpinnat ovat vuorotellen sulaneet ja jäätyneet uudelleen. Liukkaudentorjuntatoimenpiteiden hyöty on jäänyt lyhytaikaiseksi. Etenkin hiekoitushiekkaa on levitetty tiestölle ennätysmäärä tammikuun aikana. Siitä huolimatta aina ei olla saavutettu tavoiteltavaa laatutasoa ja myös tienkäyttäjiltä on tullut runsaasti palautetta teiden liukkaudesta etenkin vähäliikenteisiltä teiltä.