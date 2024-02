Vihreiden MEP Alametsä: “Ei ydinaseita Suomeen.”

“Presidenttiehdokas Alexander Stubbin vaatimus ydinaseiden sallimisesta Suomeen osoittaa mielestäni kokemattomuutta turvallisuuspolitiikasta, ja piittaamattomuutta kansainvälisestä oikeudesta. Ydinaseiden käyttäminen on sotarikos. Niiden tuominen Suomen alueelle olisi vastoin Suomen lakia”, toteaa Alametsä.

“Tämä on äärimmäisen vakava asia. Presidentti Niinistö on todennut, ettei kannata Stubbin ehdotusta, tai edes kyseisen keskustelun avaamista. Stubb on väittänyt, että jos emme toisi ydinaseita Suomeen, se viestisi Venäjälle, että Suomella on rajoituksia Nato-jäsenyydessään. Olen itsekin tehnyt europarlamentaarikkona työtä Suomen Nato-jäsenyyden puolesta siitä asti, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi näyttää todennäköiseltä. Ei Nato-jäsenyys kuitenkaan vaadi ydinaseiden sijoittelua Suomeen, kuten on jo Norjan kohdalla. Meillä on oma lainsäädäntömme, josta Nato-kumppanimme ovat tietoisia”, lisää Alametsä

“Hyökkäys Suomea kohtaan on Naton turvatakuiden vuoksi hyökkäys kaikkia liittolaismaita kohtaan: myös ydinasevaltioita. Suomi on jo ydinasepelotteen piirissä. Lisäksi kuulumme maailman vahvimpaan puolustusliittoon, ja omat puolustusvoimamme ovat Euroopan huipputasoa. Puolustuksemme ei siis tarvitse ydinaseita. Ydinaseet päinvastoin vähentäisivät turvallisuuttamme. Maailmanlopun aseiden levittämisen ja varustelun kiihdyttämisen sijaan meidän täytyy vastustaa sitä, ja ajaa Pohjoismaihin ydinaseista vapaata aluetta, jotka kattavat jo yli puolet planeetastamme. Ei ydinaseita Suomeen. Tulevan presidentimme pitäisi olla tässä asiassa Suomen nykyisen lainsäädännön puolella”, päättää Alametsä.