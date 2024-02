Suomen ammattitaitomaajoukkue aloitti valmentautumisen – ”Oppimismatka omaan ammattitaitoon”

Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen kuuluu 22 oman alansa nuorta huippuosaajaa. He osallistuvat omien alojensa MM-kilpailuihin Lyonissa 10.–15.9.2024. Kilpailussa on 62 lajia ja suomalaiset osallistuvat näistä 20:een. Lajeja ovat muun muassa kauneudenhoito, viherrakentaminen, hitsaus, kondiittori, puuseppä ja hotellin asiakaspalvelu. Maajoukkue kokoontui tammikuun puolivälissä Helsinkiin maajoukkueleirille, jossa pääpaino oli joukkueen tutustumisessa ja joukkuehengen luomisessa.

Automobile Technology -lajissa kilpaileva Jetro Virta opiskelee Savon ammattiopistossa. Hän näkee ammattitaitokilpailun mahdollisuutena kehittää omaa ammattitaitoa.

– Haluan haastaa itseni. Tämä on oppimismatka omaan ammattitaitoon. Kansainvälisessä toiminnassa pääsee näkemään, miten muissa maissa asiat tehdään. Sitä tietotaitoa voi soveltaa tulevaisuudessa työelämässä, Jetro sanoo.

– Maajoukkueleirillä tavoitteet ovat entisestään kirkastuneet ja olen saanut eväitä myös henkiseen valmentautumiseen. On tärkeää oivaltaa, mistä itselle tulee hyvä tekemisen fiilis, sellainen rento ja rauhallinen.

Autoalan lehtori Mika Saroma Stadin ammatti- ja aikuisopistosta on lajin suomalaistuomari ja mukana Jetron valmennustiimissä. Hänen osallistumisensa tarkoitus ei ole pelkästään kilpailijan tukeminen, vaan myös oma ammatillinen kasvu ja sitä kautta oppilaitoksen ja koko autoalan kehittäminen.

– Opettajan kannalta tämä kehittää omaa osaamista ja auttaa verkostoitumaan. Muiden maiden opetuksesta keskusteleminen laajentaa omaa näkemystä ja ajatusta siitä, miten voimme kehittää Suomessa alan opetusta ja kilpailutoimintaa.

WorldSkills ja Suomen ammattitaitomaajoukkue

Nuorten ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills järjestetään seuraavan kerran Ranskan Lyonissa 10.–15.9.2024. WorldSkills Lyon 2024 -kilpailussa on yhteensä 62 lajia, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen eri ammatteja lähihoitajasta hitsaajaan ja kokista sähköasentajaan. Kilpailijoita on yhteensä noin 1500 ja kävijöitä Eurexpo Lyon -messukeskukseen odotetaan 250 000.

Kilpailijat ovat korkeintaan 22-vuotiaita ammatillisia huippuosaajia kukin omalta alaltaan. Ekspertit toimivat kilpailussa asiantuntijoina ja tuomareina. Ekspertit ovat usein ammatillisia opettajia, ja kilpailuvalmennusta tehdäänkin osana ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.

Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuuluu 22 kilpailijaa ja 22 eksperttiä. Suomen joukkue osallistuu yhteensä 20 lajiin.

Suomen ammattitaitomaajoukkueen taustajoukkoihin kuuluu 15 ammatillista oppilaitosta ja niiden yhteistyökumppaneita. Kansainvälisen WorldSkills-järjestön jäsenenä Skills Finland vastaa joukkueen lähettämisestä ja maajoukkuevalmennuksesta. Lajikohtainen valmentautuminen tapahtuu oppilaitoksissa ja yrityksissä.

Suomen osallistumisen tavoite WorldSkills-kilpailuissa on suomalaisen huippuosaamisen kehittäminen ja ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen. Jokaisen kilpailijan tavoitteena on saavuttaa vähintään lajin keskitasoa paremmasta suorituksesta annettava Medallion for Excellence -tunnustus.