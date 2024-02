Kolin kansallispuiston vieressä: Kiviniemen uusi päärakennus avaa ovet hiihtolomavieraille

Kontiolahden Herajärvellä, kaksi kilometriä Kolin kansallispuiston rajalta sijaitsevan Kiviniemen tilan hirsinen päärakennus on valmistunut.

Kontiolahden kunnan omistamissa tiloissa majoitusta, ohjelmapalveluja ja välinevuokrausta tarjoava Kontiolahti Outdoor avaa Kiviniemen ovet hiihtoloman viettäjille.

Käsin veistetty ja Museoviraston ohjeiden mukaan rakennettu hirsitalo kasvattaa Kiviniemen palveluja niin yksittäisille retkeilijöille kuin yritysryhmille.

—Peseytymistilat, sisävessat, keittiö ja tupa monipuolistavat tarjontaa sekä talvella että sulan maan aikaan. Tuvassa on tilaa esimerkiksi ryhmäruokailuille 30 henkilöön asti, sanoo Kontiolahti Outdoorin Kimmo Turunen.

Puolihoitopaketteja hiihtolomalla

Hiihtolomaviikoilla Kiviniemessä on tarjolla kahden vuorokauden puolihoitopaketteja. Lomalaiset majoittuvat lämmitetyissä aitoissa, ruokailevat päärakennuksen tuvassa ja saunovat pihasaunassa.

—Aivan vieressä on erinomaiset maastot liukulumikenkäilyyn tai lumikenkäilyyn. Kolin latuverkostoon ja laskettelurinteelle matkaa on 15-24 kilometriä. Tämä on idyllinen, maaseudun rauhaa tarjoava kohde ulkoilevalle lomalaiselle, Turunen kuvaa.

Lomalaisia houkutellaan paketteihin sisältyvillä lumikengillä.

—Esimerkiksi monelle Kolin kävijälle vielä tuntematon Huuhkajanvaaran nuotiopaikka kaksi kilometriä Kiviniemestä on lumikenkäilijälle tai liukulumikenkäilijälle mainio päiväretkikohde.

Avajaiset toukokuussa – lammaslomat suunnitteilla

Kiviniemen päärakennuksen virallisia avajaisia vietetään keittotarjoilun kera 25. toukokuuta.

Päärakennus tasoittaa tietä myös kesäkauden uusille palveluille. Niitä kaipaavat etenkin Herajärven kierros -retkeilyreitin kulkijat.

—Tärkeimmät uudet palvelut ovat mahdollisuus aamiaiseen, muihin ruokailuihin sekä pieneen hemmotteluun kahvion tuotteilla. Pienessä myymälässä retkeilijä voi täydentää varastojaan tai ostaa kotiin unohtuneen hammastahnan tilalle uuden, Turunen sanoo.

Kesäsesonkiin on suunnitteilla muun muassa juhannusjuhlat sekä lammaslomat, Turunen sanoo.

—Kiviniemessä on aiemmin ollut lampaita laiduntamassa ja pitämässä niittyjä avoimena. Lammaslomien mahdollisuutta työstämme yhdessä Kontiolahden kunnan kanssa. Toivomme, että voimme tarjota lammaslomia kesä-elokuussa.

LISÄTIETOA:

Hiihtolomapaketit Kiviniemessä – lue lisää

Kiviniemen palvelut kesällä 2024