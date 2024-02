Järvi-Suomen Valokuitu tuo valokuituyhteydet Virtasalmelle

Järvi-Suomen Valokuitu Oy tuo nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavan valokuituverkon Virtasalmelle. Verkon rakennusalue kattaa Virtasalmen keskustaajaman ja jatkuu siitä Väisälänkyläntietä länteen.

”Osana paikallista Suur-Savon Sähkö -konsernia toimivalla Järvi-Suomen Valokuidulla on tärkeä tehtävä huolehtia siitä, ettei Järvi-Suomi putoa tietoliikenteen kehityksestä. Virtasalmen valokuituhankkeella tuomme alueen asukkaille ja yrityksille nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet ja niiden kautta mahdollisuuden pysyä mukana maailman menossa. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin valokuituhankkeemme alueen kiinteistöihin; omakotitaloasujille, taloyhtiöille ja yrityksille”, Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen kertoo.

Valokuitu takaa alueellisen elinvoiman

Valokuituverkolla Virtasalmen alueen tietoliikenneyhteydet voidaan turvata pitkälle tulevaisuuteen.

”Toimintavarma tietoliikenneyhteys on yhtä tärkeä osa paikallista infraa kuin sähkö tai vesi. Valokuituverkkoa voi ajatella käänteentekevänä sysäyksenä koko alueen elinvoiman parantamiseen; se tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, alueen asukkaiden työhön, opiskeluun ja elämänlaatuun - ja parhaimmillaan valokuitu voi synnyttää alueella myös uusia innovaatioita ”, Kari Järvinen toteaa.

Pieksämäen kaupungin elinkeinojohtaja Markus Vesterinen iloitsee nyt alkavasta valokuituhankkeesta: ”Hienoa, että Virtasalmen alueelle on rakentumassa nopea valokuituverkko. Tämä verkko mahdollistaa niin etätyön kuin kodin tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Valokuituverkko on tärkeä osa tulevaisuuden asumisessa ja yrittäjyydessä ja se lisää alueen elinvoimaa. ”

Ensimmäiset liittymät käytössä syksyllä

Järvi-Suomen Valokuitu on suunnitellut investoivansa Virtasalmen valokuituhankkeeseen noin 300 000 euroa.

”Tässä investoinnissa ole mukana yhteiskunnan tukea tai muuta julkisista varoista myönnettävää hankerahaa, vaan Virtasalmen valokuituhankkeessa on kyse puhtaasti Järvi-Suomen omasta rakennusurakasta”, Kari Järvinen kertoo. Valokuituverkon rakennustöiden on tarkoitus alkaa keväällä ja ensimmäisiä liittymiä päästään asentamaan koteihin ja yrityksiin syksyn tullen.

”Emme tee ehdollisia ennakkosopimuksia, vaan olemme tehneet rakentamispäätöksen koko hankealueelle, ja kaikki sinne tilatut liittymät myös toimitetaan”, Järvinen lupaa. Verkko rakennetaan kuitenkin tarveperusteisesti tilattujen liittymien mukaan ja alueen asukkaat tekevät lopullisen päätöksen siitä, minne valokuituverkko lopulta rakentuu. Jos jollekin alueelle tai kadulle ei tule lainkaan tilauksia, ei sinne kaivinkoneitakaan välttämättä lähetetä.

Valokuituliittymien myynti alueelle on jo käynnistynyt. ”Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi jo nyt käydä tarkistamassa meidän verkkosivuiltamme ja siellä onnistuu näppärästi myös oman liittymätilauksen tekeminen. Vain tilaamalla liittymän voi varmistaa, ettei kaivinkone mene oman kotikadun ohi”, Kari Järvinen kannustaa.