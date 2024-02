Osuuskauppa Suur-Savon Vuoden esihenkilö ja työryhmät valittu

Vuoden esihenkilöksi valittiin Tanja Kotivesi. Hän toimii Mikkelissä ravintola Las Palmasin ravintolapäällikkönä. Tanja on lanseerannut uuden ravintolakonseptin tuloksekkaasti ja yksikön henkilöstön työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla. – Teemme vuosittain osuuskaupassa koko henkilöstöä koskevan työtyytyväisyystutkimuksen, jonka tuloksissa olemme olleet erinomaisella tasolla ja reilusti Suomen yleisnormin yläpuolella. Tanjan työryhmän tyt-indeksi (91,2) on vielä tätäkin korkeampi. Las Palmas avattiin vuoden 2022 kesällä ja sen toiminta oli tuloksellista jo ensimmäisenä toimintavuotena. Ravintolan myynnin ja tuloksen kehitys on jatkunut huikeana myös vuonna 2023, kertoo toimialajohtaja Kai Nurmi valintakriteerejä.

Vuoden työryhmä palkinnon sai S-market Urpola Mikkelistä. Haastavassa kilpailutilanteessa yksikön toimintatapoja on kehitetty koko työryhmän voimin. Henkilökunta on sitoutunutta, innovatiivista ja ratkaisukeskeisesti tuloshakuista. He ovat ottaneet hyvin haltuun kilpailutilanteiden muutokset ja reagoineet nopeasti tilannevaihteluihin. Uudet työryhmän jäsenet on otettu hyvin työryhmään mukaan. − Yksikön myynti ja tulos ovat kehittyneet hyvälle tasolle. Asiakastyytyväisyys on hyvällä ja työtyytyväisyys kiitettävällä tasolla. Hyvä fiilis näkyy mm. heittäytymisenä työviretapahtumissa. Lisäksi he ovat porukkana innostuneet kehittämään työympäristöään ergonomisemmaksi. Myös some on otettu haltuun aktiivisella tekemisellä, luettelee marketkaupan johtaja Satu Nieminen valinnan perusteluita.

Vuoden nousijatiimiksi valittiin S-market Laitaatsilta Savonlinnasta. Toimipaikka muutettiin ABC‑liikennemyymälästä S-marketiksi, joten ABC:n henkilökunta on opetellut uudet työroolit. Yksikkö avattiin S-marketina maaliskuussa 2023 ja se on saanut hyvän startin. Asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista. Yksikön asiakastyytyväisyys oli S-market-ketjun kärkeä v. 2023. − Numerollisesti mitattuna kaikki palvelun eri osa-alueet, kuten kassapalvelut, hedelmä- ja vihannesosasto jne., ovat kehittyneet vuoden aikana hienosti ja perustekemiset myymälässä ovat muutoksen jälkeen löytäneet hienosti maaliin, sanoo Satu Nieminen.

Osuuskauppa Suur-Savo työllisti vuoden 2023 aikana keskimäärin 1313 henkilöä. Osuuskaupan toimialoja ovat päivittäis- ja erikoistavarakauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa. Muuta osuuskaupan omaa toimintaa ovat leipomo ja siivouspalvelut.