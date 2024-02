Pulp & Beyond 2024: keskustelua ilmastonmuutoksesta, vihreästä siirtymästä sekä metsäteollisuuden tulevaisuudesta

Tapahtuman päälavan ohjelma on julkaistu ja se tarjoaa huippuluokan keynote-puheenvuoroja ja paneelikeskusteluja. Päälavan ohjelman juontaa ja moderoi André Noël Chaker. Tapahtuman toisen lavan Speaker’s Cornerin ohjelma julkaistaan maaliskuussa.

Avajaispäivänä 10.4. esillä ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä

Avajaisissa klo 10 kuullaan Puunjalostusinsinöörit ry:n puheenjohtajan Katja Metsärannan avaussanat sekä Ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja Petteri Taalaksen keynote-puheenvuoro metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Paneelikeskustelussa hiilidioksidipäästöjen nollatavoitteista ja metsäteollisuuden mahdollisuuksista ja haasteista hiilineutraaliuden saavuttamisessa Towards carbon zero pulp & paper industry klo 11 keskustelevat nova-Instituutin perustaja ja Renewable Carbon Initiativen toimitusjohtaja Michael Carus, ja tAFRY:n johtaja Petri Vasara.

Mitä EU on saavuttanut globaalin vastuun alalla, ja mitkä ovat EU:n komission poliittiset painopisteet tulevaisuudessa? Miten EU tunnustaa metsäsektorin roolin EU:n vihreässä siirtymässä? Keynote-puheenvuoron Role of EU-policies in global responsibilities klo 13 pitää Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Paneelikeskustelu Green transition from policymakers' and investors' point of view tarttuu metsäteollisuuden rooliin vihreässä siirtymässä ja investointeihin liittyviin näkemyksiin. Aiheesta ovat keskustelemassa klo 15 europarlamentaarikot Petri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen, Cepin pääjohtaja Jori Ringman sekä Häggblom & Partners Oy:n puheenjohtaja ja United Bankers Oy:n hallituksen jäsen Rainer Häggblom.

Torstaina 11.4. Miltä näyttää tulevaisuus?

Maailmantalouden ja -politiikan näkymät tuodaan esille torstaina 11.4. klo 10, kun Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä saapuu pitämään keynote-puheenvuoronsa aiheesta Prospects on global economy.

Torstain ensimmäinen paneelikeskustelu, World Bioeconomy Roundtable -sarjaan kuuluva, Bioproducts as investments – Drivers and obstacles alkaa klo 11 ja se järjestetään yhteistyössä World Bioeconomy Forum WBF:n kanssa. Keskustelemassa ovat CMPC Venturesin johtaja Bernardita Araya, UPM:n teknologiajohtaja Petri Hakanen, Suzanon uuden bioliiketoiminnan ja yritysstrategian johtaja Christian Orglmeister sekä OÜ Fibenolin toimitusjohtaja Peep Pitk. Paneeliin johdattelee keskustelun keynote-puheenvuorollaan Bio-based Industries Consortiumin toimitusjohtaja Dirk Carrez ja keskustelun moderaattorina toimii professori Ludo Diels.

Vastuullisuutta ja kestävän yrityskasvun edistämistä innovaatioiden avulla tuo esille klo 13 keynote-puhuja Michael Strobl, joka on tuotekehityksen ja teknisten palveluiden innovaatio johtaja MM Board & Paperissa. Puheenvuoron case-esimerkkinä on yhtiön elintarvikekäyttöön innovoima, neitseellisestä kuidusta valmistettu rasvankestävä ja kosteussuojattu ALASKA® BARRIER GREASE -kartonki.

Metsäteollisuuden tulevaisuudesta keskustellaan paneelissa Going beyond the boundaries: what are the next chapters for forest industry? klo 14.30. Mukana ovat johtaja Per Tomani, RISE Research Institutes of Swedenistä, innovaatiojohtaja Åsa Ek Stora Ensolta, dekaani Kristiina Kruus Aalto-yliopistosta sekä teknologiajohtaja Johan Engström Andritzilta.

Pulp & Beyond 2024 Conference (450 e + VAT) järjestetään tiistaina 9.4.2024 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pulp & Beyond 2024 Conferencen ja johtavan kansainvälisen metsäteollisuuden Pulp & Beyond 2024 -tapahtuman (kävijöille veloitukseton) keskiviikosta torstaihin 10.–11.4.2024 Messukeskuksessa yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n (PI) kanssa. Pulp & Beyond 2024 -ekskursio Jyväskylään (250 e + VAT) järjestetään 11.–12.4.2024. Samaan aikaan 10.–11.4.2024 Messukeskuksessa on ChemBio Finland 2024 ja Helsinki Chemicals Forum 2024.

