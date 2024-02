Hämmentäviä teollisuuslukuja – lieviä valonpilkahduksia synkkyyden jälkeen

Suomessa sijaitsevien teollisuuden toimipaikkojen uusien tilausten arvo nousi joulukuussa 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta.

”Uusien tilausten kasvu ei nopeasti vilkaistuna vaikuta huikealta, mutta se on roimasti parempaa kuin kukaan osasi odottaa. Taustalla oli pitkä laskuputki, joka yllättäen katkesi. Tulkinnassa täytyy muistaa, että myös vuonna 2022 tilauksia oli joulukuussa saatu erinomaisesti. Näin ollen oli täysi yllätys, että noustiin sitäkin korkeammalle pitkän kuivan kauden jälkeen”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Kokonaisuudessaan vuonna 2023 teollisuusyritysten uudet tilaukset supistuiva 10,9 prosenttia. Tammikuuta ja joulukuuta lukuun ottamatta teollisuuden tilausten arvo laski joka kuukausi.

Seuratuista päätoimialoista tilaukset heikkenivät myös joulukuussa sekä paperi- että kemianteollisuudessa. Myönteisen käänteen takana oli metalliteollisuus, jossa tilaukset ponnistivat vahvaan kasvuun.

”Mieli tekisi lähteä torille juhlimaan, mutta joulukuun tilauslukujen tulkinnassa tarvitaan malttia. Kuukausiatasolla tilaukset vaihtelevat paljon. Todennäköisesti vahvojen lukujen taustalla on muutama suuri tilaus, jotka ovat osuneet vuoden loppuun, eikä välttämättä puhuta pysyvämmästä käänteestä. Toisaalta kaikki tilaukset ovat kotiin päin, ja lievätkin valonpilkahdukset otetaan pitkään jatkuneen synkkyyden jälkeen ilolla vastaan”, sanoo Appelqvist.

Joulukuun tuotantomäärät odotuksiakin kehnompia

Valitettavasti joulukuun tuotantoluvut olivat heikkoja. Kuukausitasolla kausitasoitettu tuotanto laski 2,7 prosenttia. Vuositasolla tuotantomäärissä romahdettiin peräti 6,8 prosenttia edellisvuotta alemmaksi.

”Uusien tilausten kehitys on ollut heikkoa pitkään, eikä yllätä, että tuotantokin supistuu. Edelleen pätee, että teollisuuden tuotantopuoli on sinnitellyt yllättävän hyvin vastatuulesta huolimatta. Pakko on silti myöntää, että joulukuun tuotantomäärät olivat odotuksiakin heikompia. Näin ollen teollisuuslukujen kokonaisuus on jossain määrin hämmentävä. Lukujen valossa ei pysty määrittämään selvää suuntaa teollisuuden suhdanteelle, vaan ekonomistien täytyy jäädä odottamaan lisätietoja. Kuluvan vuoden alun tilausvirta ratkaise, saadaanko lisää tukea uusilta tilauksilta vai jatkuuko tuotannon tiputus”, toteaa Appelqvist.