Porvoon ruokatähti ei sammu: Tulipalossa tuhoutunut Meat District valmistautuu avaamaan ovensa uudelleen kesällä 2024

Ravintoloitsija Riku Stenrosin omistama Meat District -ravintola Porvoon vanhassa kaupungissa tuhoutui pahoin tulipalossa elokuussa 2022. Vuodesta 2015 toiminut ravintola oli sekä löytänyt paikkansa paikallisten keskuudessa että tehnyt osuutensa saattaakseen Porvoon Suomen ruokakaupunki-kartalle. ”Me saatiin onnettomuuden jälkeen paljon viestejä ja myötätuntoa meidän vierailta ja yhteistyökumppaneilta. Oli tosi upeeta kokea, ettei me oltu tässä yksin, vaan että tapahtunut kosketti niin paljon myös meidän ympärillä,” Stenros muistelee onnettomuuden jälkeisiä aikoja.

Uutta kohti

Vanhan Porvoon keskellä sijaitsevan talon remontti on kestänyt odotettua pidempään. Tällä hetkellä Jokikadulla tehdään jo sisätöitä ja kalustaminen päästään aloittamaan huhtikuussa. Sisustus tulee muuttumaan raikkaammaksi, mutta Meat Districtin välitön tunnelma pyritään säilyttämään. ”Nyt on tunne, että mennyt pitää laittaa taakse ja on aika katsoa eteenpäin. Samalla kun me avataan niin halutaan myös freesata ravintolaa tähän päivään sopivaksi ja siksi pieni muutos nimessä ja vielä isompi sisustuksessa. Me tullaan jatkossakin olemaan liharavintola ja vahvistetaan meidän vastuullisuutta entisestään,” Stenros tiivistää. Jatkossa Meat District tunnetaan Meet Districtinä, tullaanhan ravintolaan usein tapaamaan toisia! Meet District jatkaa täysin siitä mihin Meat District jäi: annokset valmistetaan käsityönä, painotetaan paikallisuutta raaka-aineissa, keskitytään vastuullisesti ja kestävästi tuotettuun lihaan ja pyritään korkeaan laatuun kaikessa tekemisessä.

Rehevä ja mutkaton

Keittiöhenkilökuntaa ollaan rekrytoimassa ja vanhojen tekijöiden lisäksi haetaan myös uutta jengiä. Ravintolan vetäjinä aloittaa porvoolaiset Tom Immonen ja Maiju Pasto. Ravintolan remontoinnin aikana pariskunta haki kokemusta Stenrosin helsinkiläisistä ravintoloista Albina, Mat District sekä Le Coucou Vert.

Dry age -lihaan ja hiiligrillaukseen painottuva ruokalista alkaa muotoutua tekijöiden mielessä ja viinien hankinta on jo aloitettu. Pääasiassa Espanjasta, Italiasta ja Ranskasta tulevat viinit ovat lähes kokonaan omaa maahantuontia. ”Ennen onnettomuutta me kuvailtiin itseämme ”reheväksi ja mutkattomaksi” ja sitä me ollaan jatkossakin. Helppo ja herkullinen, rehevä ja mutkaton,” sanailee Stenros. Meet District lupaa pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei Porvoon ruokatähti pääse sammumaan.