Työntekijä putosi työmaalla merkitsemättömään porrasaukkoon – työnjohtajille sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Hyvinvointialueiden tulee saattaa opiskeluhuollon psykologipalvelut lain edellyttämälle tasolle 5.2.2024 16:15:00 EET | Tiedote

Julkisessa keskustelussa on puututtu lähipäivinä oppilas- ja opiskeluhuollon psykologipalveluiden tilaan hyvinvointialueilla. Kyseessä on tuttu kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta, joka näkyy muun muassa palvelujen ruuhkautumisena sekä rekrytointivaikeuksina. Aluehallintovirasto on kartoittanut palveluiden järjestämistä ja käynnistänyt asiaan liittyviä valvontatoimenpiteitä useilla hyvinvointialueilla.