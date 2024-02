SDP:n Suhonen vaatii vastauksia: Eikö vammaiset voisi rajata hallituksen leikkauslistojen ulkopuolelle?

– En voi katsoa sivusta, kuinka heikoimmassa asemassa olevilta viedään työn teon ja toimeentulon edellytyksiä. Seuraavaksi on huhtikuun alusta voimaan tulossa suojaosan leikkaus. Se on ollut monelle vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevälle, kuten vammaisille, pelastusrengas, jolla talous on pysynyt vesirajan yläpuolella, sanoo eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.

Suhosen mielestä hallituksella olisi vielä mahdollisuus arvioida kriittisesti tekemisiään.

– Aivan samassa hengessä, jolla on oikeuskanslerikin huomauttanut, kokonaisarviot yhteisvaikutuksista, jo tehdyistä ja tulossa olevista, on tehtävä huolella. Mielestäni tietoisuus erilaisten osa-työkykyisten vahvuuksista työmarkkinoilla ovat parantuneet, mutta nyt hallituksen teon vievät Suomea väärään suuntaan. Hallitus on hukkaamassa Sanna Marinin hallituksen perinnön. Vammaiset voisi rajata vimmaisten leikkauslistojen ulkopuolelle perustellusti, perustelee Suhonen kysymyspatteristoaan.