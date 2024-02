Nämä viisi suomalaista huipputuotetta voittivat Lidlin vientikilpailun – makuja revontulimarmeladista olueen

Lidl pyrkii vauhdittamaan Suomen vaatimatonta ruokavientiä, ja järjesti vientikilpailun suomalaisille elintarvikeyrityksille. Kilpailussa etsittiin tuotteita, joilla nähdään potentiaalia maistua ihmisille laajasti eri Euroopan maissa. Vientikilpailu huipentui finaaliin, jossa yritykset pääsivät pitchaamaan tuotteensa sekä maistattamaan niitä raadille. Raadissa oli jäseniä Suomen Lidlin lisäksi Ranskasta ja Ruotsista.

Voittajatuotteiden valinnassa painotettiin laadukkaita ja puhtaita raaka-aineita, tuotteen erottautuvuutta sekä tuotteen sopimista monien eri maiden makutottumuksiin. Voittajissa on niin suomalaisille tuttuja makuja kuin uudempiakin innovaatioita.

– Saimme kilpailuun yli sata upeaa suomalaista tuotetta, eikä voittajien valitseminen ollut todellakaan helppoa. Maku on totta kai tärkein, mutta pelkästään suomalaisten suuhun sopivalla tuotteella ei ole vientipotentiaalia. Keskeinen kriteeri on se, kuinka houkuttelevana uskomme tuotteen olevan kansainvälisen ostajan silmissä. Voittajaviisikko koostuu keskenään sopivasti erilaisista tuotteista, joista jokainen on omalla tavallaan kiinnostava, kertoo Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Voittajatuotteet:





Revontulimarmeladi, Finlandia Candy

LoHi savustettu kirjolohifilee, Finnforel

Cashewpohjainen proteiinivanukas, choko-caramel, Jokilaakson Juusto

Kukko Pils 5,5%, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

Kaurasipsi, sour cream, Linkosuon leipomo

Voittajat esiin ostotapahtumaan Saksassa



Vientikilpailun voittajatuotteet saavat oikoreitin ruokakauppojen hyllyille Eurooppaan. Tuotteet pääsevät ostotapahtumaan Saksaan, jossa Lidlin kansainväliset ostajat pääsevät tutustumaan tuotteisiin ja voivat tilata niitä omien maidensa Lidlien hyllyille. Lidlillä on toimintaa yli 30 maassa ja yli 12 200 myymälää, joten ostotapahtumasta avautuu isoja ovia suomalaisille tuotteille.

Yksi voittajatuotteista sekä ostotapahtumaan pääsevistä tuotteista on Jokilaakson Juuston cashewpohjainen proteiniinivanukas maussa choko-caramel.

– Tämä on aivan mahtava uutinen, olemme sanattomia voitosta. Tämä on meille hieno mahdollisuus. Cashewpohjaista proteiinivanukasta ei oikein ole Euroopan markkinoilla. Cashew on hyvä raaka-aine vanukkaalle – se antaa kermaisen koostumuksen ja cashewssä on paljon proteiinia. Vanukkaan maku on maukas mutta mieto, ja maistuu moneen suuhun. Tämä tuote on myös siitä mainio, että se sopii niin sekasyöjille kuin vegaaneillekin, iloitsee Jokilaakson Juuston markkinointipäällikkö Laura Luomanperä.

Lidlin kansainvälisen verkoston kautta viedään jo tällä hetkellä suomaisia tuotteita maailmalle. Vuonna 2022 noin 60 suomalaista yritystä vei tuotteitaan Lidleihin muualla Euroopassa. Lidlin hyllyillä on vuoden aikana myyty lähes 200 suomalaista alkuperää olevaa tuotetta. Osa vientituotteista on myynnissä vakiovalikoimassa ja osa myydään kertaluonteisesti erinä. Viime vuonna Lidlin suurimpia vientituotteita ovat paistopisteen luomuleivät, pakattu luomuleipä, laktoosittomat maitotuotteet sekä erilaiset juomat ja makeiset.