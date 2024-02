Matkalla avaruudessa -näyttelyssä voi heittäytyä avaruuden ammattilaiseksi

Kutsu ennakkoesittelyyn: Uusi Matkalla avaruudessa -näyttely avautuu Heurekassa helmikuussa 23.1.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Tervetuloa Matkalla avaruudessa -näyttelyn ennakkoesittelyyn perjantaina 9.2.2024 klo 10–12 tiedekeskus Heurekaan Klo 9.30 alkaen aamiaistarjoilu Klo 10–10.30 tilaisuus aloitetaan alustuksella Heurekan kokoustiloissa Klo 10.30–12.00 alustuksen jälkeen tutustutaan näyttelyyn Klo 11.00–11.30 mahdollisuus katsoa planetaariossa uutuuselokuva Elävät maailmat. Ilmoittautuminen ennakkoesittelyyn viimeistään ke 7.2. osoitteeseen: media@heureka.fi Uusi Matkalla avaruudessa -näyttely avautuu Heurekassa 10.2.2024 Yleisölle lauantaina 10.2.2024 avautuvan Matkalla avaruudessa -näyttelyn avainsanoma on: Maa on paras avaruusaluksemme – pidetään siitä huolta! Avaruustoiminta on välttämätöntä Maan ja elämän suojelemiseksi. Matkalla avaruudessa on interaktiivinen tiedekeskusnäyttely koko perheelle. Näyttely esittelee poikkileikkauksen nykyisestä avaruustoiminnasta ja suunnitelmista, jotka toteutuvat todennäköisesti seuraavien noin 30 vuoden aikana. Näyttelyyn saapuessaan vierailija astuu tulevaisuuden a