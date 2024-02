SDP:n Saku Nikkanen: Hallituksen rajaturvallisuudessa raja pysyy kiinni, mutta aidot ratkaisut loistavat poissaolollaan

Push back -menettely tarkoittaa sitä, että väkisin rajan yli tullut henkilö palautettaisiin takaisin rajan toiselle puolelle ottamatta vastaan turvapaikkahakemusta.

Suomen itäraja pysyy valtioneuvoston päätöksillä kiinni 14.4. asti. Itäraja suljettiin täysin henkilöliikenteeltä 29.11.2023. Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat avattiin joulukuun puolivälissä 2023 pariksi päiväksi, mutta ne suljettiin pian uudelleen. Ylessä 8.2. julkaistun sisäministeriön muistion mukaan itärajan yli voisi saapua jopa 20 000 turvapaikanhakijaa vuodessa.

– Kevät on tulossa. Lumet sulavat ja Venäjän puolella rajaa on Rajavartiolaitoksen arvion mukaan tuhansia ihmisiä leiriytymässä. He odottavat Suomen viranomaisten ratkaisua tai mahdollisesti mahdollisuutta ylittää maaraja Suomen puolelle. Mitkä ovat hallituksen ratkaisut asiassa? Itä-Suomen rajan tuntumassa asuvat ihmiset pelkäävät ymmärrettävästi tilannetta, pohtii Nikkanen.

– Rajat kiinni -sloganilla hallitukseen ponnistaneet perussuomalaiset joutuvatkin nyt selittelemään ratkaisujen monimutkaisuutta ja lainsäädännön hankaluutta. Olisiko sittenkin niin, että monimutkaisiin asioihin ei olekaan yksinkertaisia ratkaisuja, toteaa Nikkanen.

– Yhtä kaikki ratkaisuja tarvitaan, sillä keväällä itäinen maastorajamme on huomattavasti helpommin tuolloin ylitettävissä. Sisäministerin lupausten sijaan on korkea aika nähdä jo ratkaisuja. Suuressa kuvassa hallitus vie Suomea väärään suuntaan.