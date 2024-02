Vihreiden MEP Alviina Alametsä vaatii Israelin sulkemista ulos Euroviisuista kantaaottavallla puvulla

"Pelastakaa Lapset Ry:n arvion mukaan Israelin joukot tappavat päivittäin satoja lapsia Gazassa. Tilanteen vakavuuden huomioon ottaen ei ole mielestäni sopivaa, että Israel osallistuu Euroviisuihin ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut”, Alametsä sanoo.

Venäjä suljettiin pois Euroviisuista vuonna 2021, mutta vasta useiden valtioiden vaadittua toimenpidettä.

”Aluksi EBU aikoi antaa Venäjän osallistua. Tämä osoittaa, kuinka hidas organisaatio on reagoimaan. On selvää, että valtioiden ja Yleisradion täytyy vaatia Israelin sulkemista ulos Euroviisuista, eli toimia samoin kuten Venäjän tapauksessa. Vastuuta ei voi jättää yksittäisille artisteille", toteaa Alametsä.

Alametsä on vaatinut tulitaukoa Gazaan konfliktin alusta alkaen europarlamentaarikkona. Tulitauon ja humanitaarisen avun lisäksi myös Euroviisujen kaltaisella tapahtumalla on merkitystä. Alametsän asun on stailannut kierrätetystä mekosta pukusuunnittelija Sarianna Niskala, joka kirjaili mekkoon kantaaottavia tekstejä. Tiedotteen kuvassa yksityiskohta Niskalan kirjailusta.

"Euroviisut ovat monelle ihmiselle rakkauden ja juhlan aikaa. Musiikki yhdistää ihmisiä ja kansoja. On Euroviisujen omien arvojen vastaista päästää Israel kisoihin, samalla kun Israel on kansainvälisessä oikeudessa kansanmurhasta epäiltynä", lisää Alametsä.

"Myös hiljaisuus vääryyden edessä on poliittista. Gazassa tapetaan joka päivä keskimäärin sata lasta. Kuolleita ihmisiä on yli 27 000, joista yli 10 000 on lapsia. Enemmistö kahden miljoonan ihmisten kodeista on tuhottu ja alueen nälänhätä uhkaa pahentua jatkuvien pommitusten lisäksi. Samalla Israelin ministerit ovat käyttäneet kansanmurhaan lietsovaa retoriikkaa, minkä takia kansainvälisen oikeuden tutkimus on täysin oikeutettua. Tällä tavalla toimiva valtio ei voi olla mukana Euroviisuissa", päättää Alametsä.



Tarkempi kuva Alametsän puvusta ilmestyy lauantaina Alametsän Instagramiin: https://www.instagram.com/alviinaalametsa/?hl=fi