120 vuotta osuustoimintaa asiakasomistajan iloksi – tänäänkin on tilipäivä – lisää hyötyä ja palveluita asiakasomistajille

– Olemme yhdessä alueen asukkaiden kanssa kehittäneet palvelujamme ja tehneet omasta seudustamme parempaa paikkaa elää. Osuustoiminnan hyöty palautuu aina kotiseudulle, kun investoinnit tuovat elinvoimaa ja lisäävät alueen vetovoimaa. SSO:n asiakasomistajat saivat edullisten hintojen päälle Bonuksen, maksutapaedun ja ylijäämänpalautuksen muodossa rahallista hyötyä vuonna 2023 jopa 16,1 miljoonaa euroa (2022: 14,7 milj.€), kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

– Ilo huomata, miten asiakasomistajuus kiinnostaa – meitä oli vuoden lopussa SSO:ssa jo 73 109 ja tänäänkin on omistajan tilipäivä, jatkaa Finér.

SSO tukee vuosittain myös suoraan paikallisia toimijoita, myös vuonna 2023 nuorten hyvinvointia tuettiin yli 150 000 eurolla. Juhlavuoden kunniaksi kaikkiin ruokakauppoihin asennettiin myös sydäniskurit. Sydäniskurit olivat yksi hieman isompi viime vuoden 120 pienestä hyvästä teostamme, joita arjessa toteutimme. Joulun alla asiakasomistajat pääsivät lahjoittamaan ruokaa oman kotiseudun perheille ja toisaalta asiakkaiden lahjoittamien pullonpalautusten myötä SPR:n katastrofirahastoon lähetettiin suoraan yli 75 000 euron tukisumma.

– Pyrimme joka vuosi entistä enemmän ottamaan asiakasomistajat mukaan kanssamme tekemään yhdessä hyvää sekä kehittämään toimintaamme. Tälläkin hetkellä on käynnissä Kannustajat -ohjelma, jonka kautta paikalliset toimijat voivat hakea tukea toimintaansa ja päästä toteuttamaan pieniä hyviä tekoja omissa yhteisöissään. Vuoden aikana jaetaan 60 000 euron tukipotti asiakasomistajien antamien äänien perusteella, kertoo asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.

Asiakkaiden luottamus osuuskauppaan vahvistui ja siivitti hyvää tulokseen

SSO:n vuosittain tilaama ja T-median toteuttama Luottamus & Maine -tutkimus osoittaa, että asiakkaiden luottamus osuuskauppaan on entisestään vahvistunut. Hinta on tällä hetkellä merkittävin kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttava trendi. Kohtuuhintainen sekä monipuolinen ostoskori on osuuskaupan peruslupaus, jonka merkitys on korostunut tiukassa taloustilanteessa. Myös useammat voitot hintavertailuissa ovat tukeneet valintaa.

– SSO:ssa keskimääräisestä 30 euron ostoskorista jäi meille strategiamme mukaisesti erittäin maltillinen osuus – keskimäärin vain 2,3 prosenttia eli noin 0,7 euroa ja olemme tästä varsin ylpeitä. Maksimoimme asiakkaan hyödyn, emme puhtaasti voittoa, kertoo Finér.





– Meille on tärkeää kulkea mukana asiakasomistajan parhaana arjen apurina. Muutosrytmi nopeutuu alati ja myös 120-vuotiaan on oltava ketterä, siksi kehitämme aktiivisesti myös uusia palveluita, joihin kohdistamme kehityspanoksia: kerää & skannaa- palvelu, itsepalvelukassat, Estradi-Kyläkauppa, Sinun Keittiö ja ABC-latausverkosto. Tärkeintä on ymmärrys ihmisistä – niin asiakkaiden kuin henkilökunnan, kertoo Finér.

– Olemme äärimmäisen onnellisia omasta henkilökunnastamme, jonka ansiosta asiakastyytyväisyys nousi entisestään ollen kaikkien liiketoimintojen osalta erinomaisella tasolla. Iso kiitos tälle hienolle porukalle! Olemme viime vuosina halunneet entistäkin paremmin osata kuunnella henkilökuntaamme ja ymmärtää alan työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Jatkoimme muutama vuosi sitten aloitettua kulttuurimuutosmatkaamme, jonka tavoitteena on ollut tuoda koko henkilökunta mukaan ideoimaan uusia niin asiakaspalvelua kuin työn mielekkyyttä parantavia arjen tekoja. Kesäkuussa SSO palkittiin Future Workplaces -sertifikaatilla osoituksena yrityskulttuurin johtamisesta poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. SSO on Suomessa neljäs yli 1000 hengen yritys, jolle sertifikaatti on myönnetty ja olemme tästä varsin otettuja, iloitsee Finér.

SSO-konsernin vuoden 2023 tulos ennen veroja oli 13,6 miljoonaa euroa (2022: 11,0 M€). Vuosi 2023 oli vahva investointien vuosi ja panostimme 25,5 miljoonaa euroa (2022: 13,8 M€) paikallisen palvelun parantamiseksi. Suurin yksittäinen investointierä oli Lohjan Prismakeskuksen lunastaminen leasing-yhtiöltä.

– Ruokakaupan kasvu on edelleen jatkunut meillä selvästi markkinaa vahvempana. Olemme pystyneet pitämään hintalupauksestamme kiinni ja uskomme, että juuri tästä syystä asiakasmäärämme ovat olleet hyvässä kasvussa, kertoo Finér.

Kotimaan matkailu sekä ravintolakauppa virkistyivät koronavuosia edeltäville tasoille. Myös huikeasti onnistuneet Rantajamit osoittivat, että ihmiset ovat kaivanneet näitä kohtaamisia.

– Liikennekaupan liikevaihtoon vaikutti polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen lasku viime vuodesta. Myös autokaupassa oli haasteellinen vuosi. Olosuhteisiin nähden SSO:n autokaupat tekevät menestyksekästä ja aktiivista myyntiä, mutta autoalan tulevaisuus ja käyttövoimat jarruttelevat edelleen ihmisten auton hankintaa. Uusi liike Raisiossa otettiin hyvin vastaan ja vähän käytetyille sähköautoille riittää kysyntää, jatkaa Finér.

SSO:n liikevaihto toimialoittain Liikevaihto 2023 % milj. eur. ed.v.v. market- ja tavaratalokauppa 327 + 9 liikennekauppa 85 - 7 matkailu- ja ravitsemiskauppa 14 + 6 autokauppa 111 +5 muu 6 yhteensä 543 + 5

Uusia palveluita paikallisia ihmisiä kuunnellen

Osuustoiminnallisena yrityksenä SSO:lle on tärkeää, että tekemämme työ helpottaa paikallisten ihmisten arkea. Vuoden 2023 helmikuussa avattiin Lohjan Hiidensalmelle uusi Sale, joka loppuvuodesta otti käyttöön myös sympaattiset kuljetusrobotit. ABC-latausverkostoa rakennettiin vauhdilla ja loppuvuodesta SSO:lla olikin varsin kattava verkosto tukemaan asiakkaiden päästötöntä liikkumista. Syksyllä 2023 avattiin myös Estradi-Kyläkauppa, joka on modernisti verkkoalustalla toimiva kauppa ja tuo paikallisten tuottajien herkut helposti samasta kanavasta saataville.

Vuoden 2024 suunnitelmiin sisältyvät muiden muassa syksyllä avattava Nummelan Sale sekä viimeistään loppukesästä valmistuva Prisma Lohjan täydellinen uudistus. Heti alkuvuodesta avattiin myös laadukkaita, SSO:n omien ravintola-ammattilaisten valmistamia ruokia tarjoava Sinun Keittiö. SSO:n uusi liiketoimintamalli tarjoaa ravintolatasoisia valmiita ja puolivalmiita tuotteita Lohjan, Nummelan ja Vihdin alueen marketeissa, ABC Lohjalla ja ABC Masuunissa sekä Lohjan Tytyriin avatusta Puodista.

Lohjan keskustan hotelli- ja Salon keskustakorttelihankkeen suunnitelmia edistettiin suunnitelmien mukaisesti. Lohjan hotelli palvelee valmistuessaan kaikkia alueen yrittäjiä tarjoamalla tapahtumien yhteyteen majoitusta, ja modernit neuvottelutilat mahdollistavat monenlaiset tapahtumat alueella.

Osuuskauppavaaleissa etsitään oman kotiseudun vaalijoita

Tänä keväänä myös SSO:n hallinnon vaikuttajia valitaan uudelleen, kun pian SSO:lle äänestetään uusi 50-henkinen edustajisto osuuskauppavaaleissa. Edustajisto on asiakkaiden rinnalla tärkeä viestintuoja, joka varmistaa uusien näkökulmien ja ideoiden esille tuomisen osuuskaupan kehityksessä – millaisilla toimilla osuuskauppa voisi yhdessä asiakkaittensa kanssa tehdä kotiseudustamme entistäkin parempaa paikkaa elää – keinoilla, jotka kantavat seuraavatkin 120 vuotta asiakkaiden arjen apuna.