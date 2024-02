Nousu-ohjelma jatkuu

Kaavoituksen ilmastotyökalut kehittyvät – tule kuulemaan KILVAsta! 30.1.2024 14:44:55 EET | Tiedote

Kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointiin tarjolla olevien työkalujen määrä on lisääntynyt samalla kun vaikutusten arviointi on systematisoitunut. Pirkanmaan ELY-keskuksessa kehitetty kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointityökalu KILVA on nyt uudistunut. Päivityksen yhteydessä on tarkasteltu myös vaikutusten arvioinnin tilannekuvaa. Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa ymparisto.fi -palveluun on koottu tietoa myös muista ilmastovaikutusten arviointiin käytettävistä työkaluista.