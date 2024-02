Takaisinveto. Tomaatti-vuohenjuustopastassa 300 g ja Tulisessa chorizopastassa 300 g allergeeniriski

Raaka-ainetoimittajan virheen vuoksi Kokkikartanon Tomaatti-vuohenjuustopastassa (300 g) ja Tulisessa chorizopastassa (300 g) käytettävässä orecchiette-pastan yhdessä erässä on ilmennyt mahdollinen mustekalan musteen kontaminaatio, joka voi aiheuttaa allergisen reaktion nilviäisille allergisille henkilöille. Muille tuote on turvallista käyttää. Koska kuluttajien turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, varotoimenpiteenä vedämme takaisin kaikki valmistuserät, joihin kyseistä raaka-aine-erää on käytetty.